120 ortaokul öğrencisi Van'daki tarihi mekanlarda tarihi öğreniyor - Son Dakika
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120 ortaokul öğrencisi Van'daki tarihi mekanlarda tarihi öğreniyor

18.05.2022 11:35
120 ortaokul öğrencisi Van'daki tarihi mekanlarda tarihi öğreniyor

Van'da öğrencilerin tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "120 Tarihinin İzinde Projesi" kapsamında 4 ildeki 120 öğrenci, tarih derslerini kale, ören yeri, müze gibi alanlarda işliyor.

Van'da öğrencilerin tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "120 Tarihinin İzinde Projesi" kapsamında 4 ildeki 120 öğrenci, tarih derslerini kale, ören yeri, müze gibi alanlarda işliyor.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri, öğrencilerin tarihi mekanların önemini kavraması, kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerin korunması, Urartu dönemindeki kalıntılar, gelenek ve görenekler gibi tarihi bilgileri yerinde öğrenmeleri için "120 Tarihinin İzinde Projesi"ni hazırladı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında finanse edilen projenin ilk etabında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'tan 120 öğrenci, Urartuların en görkemli yapılarından biri olan, Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'ne getirildi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, kalenin tarihi, kazılarda ortaya çıkarılan eserler, Urartu gelenek ve görenekleri, çivi yazısıyla yazılan kitabeler ve kalenin inşasında kullanılan malzemeler hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler aktardı.

Okulda edindikleri bilgileri yerinde görerek daha iyi kavrama fırsatı bulan öğrenciler, iki hafta boyunca Van Kalesi, Akdamar Adası, Eski Van Şehri, Van Müzesi ve Tarihi Van Evleri'nde tarih derslerini işleyecek.

"Tüm tarihi mekanlarda öğrencilerimizi ağırlayacağız"

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin tarihi öğrenmelerindeki en başarılı yolun, tarihi değerleri yerinde görmeleri olduğunu söyledi.

Proje sayesinde öğrencilerin geçmişi daha iyi yorumladığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı sırasında askerlere cephane taşıyan ve dönüş yolunda büyük bölümü donarak şehit olan 120 kahraman çocuk anısına bu projeyi hazırladık. Farklı okullardan öğrencileri ağırlıyoruz. Taşınmaz kültürel mirasımızı daha iyi anlamaları için onları buraya getirdik. Burada arkeolojik kazıların nasıl yapıldığına, mekanların nasıl ortaya çıkarıldığına, eserlerin nasıl korunduğuna yönelik bilgiler aktardık. Bu mirasın gelecek kuşaklara bırakılması için neler yapılması gerektiğini öğrencilerimize bire bir anlatıyoruz. İki hafta içinde kentteki tüm tarihi mekanlarda öğrencilerimizi ağırlayacağız. Bu tarihi değerleri öğrencilerimizin belleklerine yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece taşınmaz kültürel mirasımızı gelecek nesillere daha sağlam ulaştırmış olacağız. Bizden sonra buralara onlar sahip çıkıp koruyacaklar. Bu anlamda proje çok önemli."

"Bilgilerin çocuklarda daha kalıcı olacağını düşünüyoruz"

Projenin yürütücülerinden rehber öğretmen Habibe Sağlam da "Çocukların gerçek tarihi görerek, yaşayarak ve işi uzmanlarından öğrenerek yetişmeleri çok önemli. Bu şekilde tarihi bilgilerin çocuklarda daha kalıcı olacağını düşünüyoruz. Projeyi iki etap halinde iki hafta sürdüreceğiz. Çocuklar tarihi mekanlarda arkeolojiyi, kazının önemini ve kültürü bir arada görüyor. Merak ettiklerini uzmanlardan öğreniyorlar." diye konuştu.

Altıncı sınıf öğrencisi Esma Eylül Aksay, "Burada birçok şey öğrendim. Urartular, Çavuştepe Kalesi'nde kullanılan taşları Edremit ilçesinden buraya taşımışlar, burayı yapmak için çok uğraşmışlar. Bugün sanki burada yaşıyormuş gibi hissettim. Yerinde görerek tarihi daha iyi anlıyoruz. Bilgiler daha kalıcı oluyor." ifadesini kullandı.

Öğrenci Cafer Efe Yavuzdoğan ise "Derslerde buralardan söz edilmişti ama bu kadar değişik yerlerin olduğunu bilmiyordum. Çok farklı bilgiler edindik. Tarihi yerinde öğrenmek güzel bir şey." dedi.

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Kaynak: AA

Çavuştepe, Müze, Muş, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 120 ortaokul öğrencisi Van'daki tarihi mekanlarda tarihi öğreniyor - Son Dakika


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