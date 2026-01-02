2025'te müze ve örenyerlerini 33 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika
Kültür Sanat

2025'te müze ve örenyerlerini 33 milyon kişi ziyaret etti

02.01.2026 11:03
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye'deki müze ve örenyerlerini 33 milyon 129 bin 106 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu. Bakan Ersoy, bu yoğun ilginin kültürel mirasa yönelik yatırımların ve koruma-yaşatma politikalarının karşılık bulduğunu belirtti. Efes Örenyeri, Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Göreme Örenyeri, Zelve–Paşabağlar Örenyeri ve Galata Kulesi en çok ziyaret edilen yerler oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında müze ve örenyerlerini 33 milyon 129 bin 106 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerin, geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam ettiğini belirtti. Ersoy, müze ve örenyerlerine gösterilen yoğun ilginin, kültürel mirasa yönelik yatırımların ve koruma-yaşatma politikalarının karşılık bulduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Ersoy, müzelerin yalnızca sergileme alanları değil; öğrenmenin, keşfetmenin ve ortak hafızayı canlı tutmanın merkezleri haline geldiğini, ziyaretçi sayılarındaki artışın kültürle kurulan bağın güçlendiğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, 2025 yılında müze ve örenyerlerini 33 milyon 129 bin 106 kişinin ziyaret ettiğini, Efes Örenyeri'nin 2 milyon 550 bin 458, Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri'nin 2 milyon 299 bin 914, Göreme Örenyeri'nin 1 milyon 184 bin 285, Zelve–Paşabağlar Örenyeri'nin 1 milyon 141 bin 219, Galata Kulesi'nin 951 bin 338 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen yerler olduğunu duyurdu.

'KALICI BİR İZ BIRAKTIK'

Bakan Ersoy, elde edilen rakamların kültürel mirasa verilen önemin güçlü bir yansıması olduğunu ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı vizyonunda stratejik bir rol üstlenen müzelerimiz; geçmişi koruyan, bugünü anlamlandıran ve geleceğe yön veren mekanlar. 2025'te attığımız adımlarla kalıcı bir iz bıraktık. Bu yaklaşımı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Kültürel mirasın korunması, erişilebilirliğin artırılması ve nitelikli ziyaretçi deneyiminin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Turizm, Son Dakika

