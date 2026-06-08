26. Gökay Yörük Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu

Tavas Belediyesi tarafından Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 26. Gökay Yörük Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte kültürel etkinlikler, halk oyunları ve konserler eşliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Tavas Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gökay Yörük Şenliği'nin 26'ncısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yörük kültürünün yaşatılması, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen şenlik, Tavas'ın Yahşiler Mahallesi Pürenli Mevkii'nde bulunan ormanlık alanda yapıldı.

Şenliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pürün, Tavas İlçe Jandarma Komutanı Fatih Sağlam, Yörük derneklerinin temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Yörük dernekleri tarafından kurulan kıl çadırlarda geleneksel yaşam kültürü tanıtılırken, vatandaşlar halk oyunları gösterileri ve konserler eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlik, kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik önemli bir buluşma noktası oldu.

Şenlikte konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Yörük kültürünün Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "26. Geleneksel Yörük Şenliğimizi büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştiriyoruz. Yörüklük; özgürlüğün, cesaretin, çalışkanlığın ve vatan sevgisinin adıdır. Asırlardır dağlardan ovalara uzanan bu köklü kültür, dayanışması, misafirperverliği ve güçlü aile bağlarıyla milletimizin en kıymetli değerlerinden biridir" dedi.

Yörük kültürünün zenginliğini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Tatık, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, "Köklerimizden aldığımız güçle kültürümüzü yaşatmaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ