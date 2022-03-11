3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali başlıyor - Son Dakika
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3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali başlıyor

11.03.2022 10:06
3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali başlıyor

Kartal Belediyesi tarafından sinema sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, kısa film yapımını özendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen 3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali 14 Mart'ta başlıyor.

Kartal Belediyesi tarafından sinema sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, kısa film yapımını özendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen 3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali 14 Mart'ta başlıyor.

3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 14-17 Mart tarihlerinde yapılacak olan film gösterimleri ile başlayacak. Sinema sektörüne yeni yetenekler kazandırmak ve yaratıcı fikirlerin beyazperdeye yansımasına destek olmak amacıyla düzenlenen festivalde ödüller 20 Mart Pazar günü sahiplerini bulacak. Festivalde 'En İyi Kısa Film' 10 bin lira, 'En İyi İkinci Kısa Film' 7 bin 500 lira ve 'En İyi Üçüncü Kısa Film' 5 bin lira ödülün sahibi olacak.

YÜKSEL:  SİNEMANIN YARATICI BAKIŞ AÇISINI BİZLERE SUNAN, HİKAYELERİ İZLEYECEĞİZ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaratıcı fikirlerin oluşumuna ve sergilenmesine destek vermek amacıyla bu yıl ulusal film festivalinin 3'üncüsünü düzenlediklerini belirterek,  "Sinema yedinci sanat unsuru olarak yaşamın içinde önemli bir yer tutuyor. Biz de sinemanın bu etkin gücünün farkında olarak sinema sektörüne ve sinemaya gönül veren yeteneklere destek amacıyla festivalimizi düzenliyoruz.  Hayatın tüm renklerini içinde barındıran filmleri Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde hep birlikte izleyeceğiz. Sinemanın yaratıcı bakış açısını bizlere sunan, bize farklı dünyaları beyazperde üzerinden yansıtan hikayeleri izleyeceğiz. 20 Mart Pazar gecesi düzenlenecek ödül töreninde hayatın tüm renklerini filmleriyle buluşturan sinemacılarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Filmler üzerinden hikayelerini bize anlatan eserleri, emek veren sinemacılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali başlıyor - Son Dakika


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