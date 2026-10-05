33. Altın Koza\'da İlyas Salman\'ın ahiret sözleri tepki çekti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Altın Koza Film Festivali'nde konuşan İlyas Salman'ın dini değerlerle ilgili söylediği sözler tepkiyle karşılandı.

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü teslim etmek üzere sahneye çıkan İlyas Salman'ın dini değerlerle ilgili söylediği sözler tepki çekti.

Ödül teslimi öncesi konuşan Salman, emeğe önem verdiğini ifade ederek, "Aşkı, şiiri ve kavgayı bilmeyen insandan hayır gelmez. Çünkü ben aşık olacak, uğruna şiir yazılacak çok güzellik ve katledilecek çok onursuz biliyorum. Onursuzları bir kenara bırakalım. Güzelliklerin ve şiirlerin yaşandığı bu dünya için emek harcayalım. Çünkü yaratanın bile bir emek tarafından yaratıldığına inanıyorum" dedi.

"Kalıbım sığsa bile aklım sığmaz ahiretinize"

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren İlyas Salman, "Şöyle bir şiirim var; ölmek istemiyorum. Çünkü dünya denen güzel ifrite gelmek varsa gitmekte var. Biliyorum. Ama gitmek istemiyorum. Çünkü kalıbım sığsa bile aklım sığmaz ahiretinize" şeklinde konuştu.

"Çarpıldı dediler, halbuki Ankara'yı teğet geçti"

Salonda bulunan bazı kişilerin alkışları üzerine provokatif söylemlerini sürdüren ve geçirdiği sağlık sorununu anlatan Salman, "Çenemde pıhtı attı. Daha doğrusu çarpıldım, birtakım kişiler dedi ki maneviyata inanmadığı için çarpıldı. Halbuki teğet geçti. Ankara'ya uğrayacaktı" dedi.