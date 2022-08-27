5 bin yıllık Harput Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

ELAZIĞ Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde, bir yandan arkeolojik kazılar bir yandan da restorasyon çalışmaları sürüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde 9 yıl önce yeniden başlatılan çalışmalar 3 noktada sürüyor. Kalede, FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekip görev alıyor. Bu yıl Urartu Kutsal alanında ve zindan olarak kullanılan sarnıcın havalandırma alanında kazı çalışmaları sürerken aynı zamanda kaledeki mescidin restorasyonu da yapılıyor. Bu seneki arkeolojik kazılarda yaklaşık 10 bin obje gün yüzüne çıkartılırken 5 ciltlik kitabın çalışmaları da sürüyor. İlk cilt baskıya giderken ikinci cildinde yaklaşık 3 ay sonra yayına hazır hale geleceği bildirildi.

Harput Kalesi'nde bir yandan arkeolojik kazıları sürerken bir yandan da restorasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Daha önce kazısının yarısı yapılmış olan Urartu Kutsal Alanında doğal kütlenin tören alanına dahil olan kısımlarını çıkarmaya devam ettik. Daha önce projesi de tamamlanan kaledeki mescidin restorasyonunu kendi ekibimizle beraber sürdürüyoruz. Anadolu'daki ilk kale mescitlerinden bir örnek olarak karşımızı çıkmaktadır. Onun duvarlarını ve mihrabını tamamlayıp sezon sonuna doğru ibadete açmayı planlıyoruz. Bir taraftan ise yayın işleri devam ediyor. Atölyede yoğun bir teknik çizim ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Kalenin içerisindeki orta mahalle dediğimizin alanın restorasyon projelerinin resmi tüm aşamaları tamamlandı. Valiliğimize ve belediyemize restorasyon yapılması konusunda yazılar gönderdik. STK'lar ile işbirliği kurarak sponsor yoluyla kaledeki restorasyonları yapmaya çalışacağız" dedi.

"10 bin obje çıktı"

Kalede restorasyon ve turizme yönelik 15 kalem belirlediklerini aktaran Aytaç, "Bunların bazılarının girişimleri devam ediyor. Uygulamaya geçeceğiz. Diğer taraftan burada çıkan malzemelerin analizleriyle ilgili Fırat Üniversitesine proje hazırladık. Sisteme yükledik. O geçtikten sonra özellikle kimyasal tarafından elde ettiğimiz verileri yayınlarda kullanmayı düşünüyoruz. Bu sene arkeolojik alanlarda çok fazla çalışmadığımız için yaklaşık 10 bin obje çıktı. Geçen seneden çıkan çok zengin koleksiyonumuzun çizim teknik işleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu sene çıkmış olanlarda tamamlanacak" diye konuştu.

"Hedef UNESCO asil listeye girmek"

Harput kalesinde kazılar yeninde başlayınca UNESCO sürecinin gündeme geldiğini vurgulayan Aytaç, "Belediye Harput'taki diğer hamam, cami ve yapıların kazılarını yapıp projelendirdi. Bu çalışmaların hepsi UNESCO yedek listeye girmede itici güç oldu. Şimdiden sonra Harput Kalesi ekibi olarak biz UNESCO sürecine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci diğer kurumlarında yapılması gereken işleri devam ettirmesi gerekiyor. Yedek listede olmak bile bir marka. Ama hedef UNESCO asil listeye girmek. Asil listeye girildiğinde iç ve dış turizm hareketliliği beklentinin çok ötesinde bir kazanım elde ediliyor. Harput hak ettiği asil listeye girecektir" şeklinde konuştu.