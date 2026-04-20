5. Darıca Kitap Günleri Başladı

20.04.2026 19:00
Darıca'da düzenlenen kitap fuarı, medeniyet birikimini paylaşma noktası olarak açıklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "5. Darıca Kitap Günleri" başladı.

Darıca Belediyesince Cami Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen fuar için açılış programı düzenlendi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, burada, kitap fuarlarının fikirlerin, hayallerin ve medeniyet birikiminin paylaşıldığı buluşma noktaları olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da organizasyonun geleneksel hale geldiğini söyledi.

Belediye olarak eğitim ve kültür alanına da yatırım yaptıklarını belirterek, "Her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımız çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla buluşturmanın en güzel vesilelerinden biri oluyor." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ise her şeyi gelecek nesiller için yaptıklarını ifade ederek, kitap okumanın öneminden bahsetti.

Konuşmaların ardından organizasyonun açılış kurdelesi, protokol üyelerince kesildi.

Programa, Kaymakam Yaşar Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik, 29 Nisan'da sonra erecek.

Kaynak: AA

