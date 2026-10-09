7 asırlık gelenek sürüyor: Şeyh Bube Türbesine binlerce kişilik ziyaretçi akını - Son Dakika
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7 asırlık gelenek sürüyor: Şeyh Bube Türbesine binlerce kişilik ziyaretçi akını

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7 asırlık gelenek sürüyor: Şeyh Bube Türbesine binlerce kişilik ziyaretçi akını
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Batman’ın Gercüş ilçesi Boğaz köyündeki Şeyh Bube Türbesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayında ziyaretçi akınına uğradı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Boğaz köyündeki Şeyh Bube Türbesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayında ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık 700 yıldır kesintisiz sürdürülen gelenek kapsamında, bölge halkı ve çevre il ile ilçelerden gelen binlerce kişi türbede bir araya geldi.

Şeyh Bube Türbesinin bulunduğu Boğaz köyünü dolduran vatandaşlar, dualar edip Kur'an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde manevi atmosferi paylaştı. Anma etkinlikleri kapsamında alan etrafında toplanan aileler kurbanlar keserek köklü geleneklerini ihya etti. Ziyaret vesilesiyle duygularını dile getiren vatandaşlar, köyün tarihi ve manevi önemine dikkat çekti. Bölgede İslam ordusunda yer alan 366 sahabenin şehit düştüğünü ifade eden vatandaşlar, duygularını şöyle aktardı:

"Her yıl ekim ayında halk olarak burada toplanıyoruz. Şeyh Bube Türbesini ziyaret etmek ve dualarımızı okumak için geliyoruz. Ziyarete gelen aileler kurbanlarını kesiyor, büyüklerimizden devraldığımız asırlık geleneklerimizi sürdürüyoruz. Tam 700 yıldır bu gelenek aksamadan devam ediyor."

Kaynak: İHA
Kültür SanatGercüşBatmanSon Dakika

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