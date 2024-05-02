Bursa\'da 75 yaşındaki Açık Öğretim Lisesi öğrencisi üniversite hayali kuruyor

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Bursa'da 75 yaşındaki Açık Öğretim Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Macide Gürçay Yiğitgör, liseden mezun olup torunlarından önce üniversite okumak istiyor.

Ailevi nedenlerden dolayı eğitim hayatına ilkokuldan sonra devam edemeyen Yiğitgör'ün 4 çocuğunun babası 2019'da vefat etti.

Oğlu endüstriyel tasarım mühendisi, 3 kızı ise öğretmen olan Yiğitgör, çocuklarının okuma azminden etkilenerek 70 yaşından sonra Açık Öğretim Ortaokuluna başladı.

Ortaokul diplomasını alan ardından Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran Yiğitgör, en büyüğü 17 yaşında olan torunlarından önce üniversiteye girmeyi hedefliyor.

Azmiyle çevresindekilere örnek olan Açık Öğretim Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Macide Gürçay Yiğitgör, AA muhabirine, kızlarının desteğiyle okumaya karar verdiğini, hayalini gerçekleştirmek için çaba göstermekten mutlu olduğunu söyledi.

İnternetten canlı dersleri takip ettiğini belirten Yiğitgör, liseyi bitirmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Liseden mezun olduktan sonra Kamu Personel Seçme Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na da gireceğini belirten Yiğitgör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşimin vefatından sonra ebru kursuna gittim. O ortam çok hoşuma gitti. Bir gün sahilde arkadaşımla otururken 'Okuma yazma biliyor musun?' diye sordu. Benim yaramı deşti. Bu kadar okuma hevesi olan bir insan olarak bunu duymak çok zoruma gitti. Kızım açık lise sınavlarının olduğunu söyledi. Başladım, şimdiye kadar güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder."

"En sevdiğim ders tarih"

Yiğitgör İngilizce, fizik, matematik derslerinde biraz zorlandığını ancak notlarını görenlerin şaşırdığını dile getirdi.

Biyoloji dersinden son sınav zor olmasına rağmen 60 puan aldığını, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Türkçe derslerinin de iyi olduğunu aktaran Yiğitgör, "İnşallah sınavlardan geçip lise diplomasını da alırsam çok mutlu olacağım. En sevdiğim ders ise tarih. Çok seviyorum. Hem bir masal gibi hem de geçmişte yaşananları öğrenme şansımız oluyor." diye konuştu.

Yiğitgör, biyoloji dersini de sevdiğini, insan vücudu, çiçekler, böceklere ilişkin bilgiler öğrenmenin hoşuna gittiğini belirtti.

Eğitim hayatı devam eden torunlarıyla tatlı bir yarış halinde olduklarını anlatan Yiğitgör, "Torunlarım bana gıcık oluyor. Biriyle aynı sınıfta sayılırım. O da 10'uncu sınıfta okuyor. Bir diğer torunum da lise son sınıf öğrencisi, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Onlardan önce üniversiteye girersem çok mutlu olacağım." dedi.

Macide Gürçay Yiğitgör, gençlere okuyup meslek sahibi olmalarını tavsiye etti.