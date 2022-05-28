9'UNCU SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ'NİN AÇILIŞINDA VEDAT TÜRKALİ MEZARINDA ZİYARET EDİLDİ

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Sarıyer Edebiyat Günleri, Vedat Türkali'nin mezarı başında yapılan anma töreniyle başladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türkali'yi rahmetle anarak, gün geçtikçe okumaktan uzaklaşan okurların yazarlarla ve kitaplarla buluşturulmasının çok önemli olduğunu söyledi. 28 Mayıs-5 Haziran'da Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda yapılacak olan edebiyat günleri, 400 yazar ve 45 yayınevinin katılımıyla 9 gün boyunca devam edecek.

9'uncusu düzenlenen Sarıyer Edebiyat Günleri'nin açılışında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Vedat Türkali anısına bir tören düzenlendi. Türkali'den sonra Yaşar Kemal'i ziyaret eden davetliler, yazarlarla ilgili anılarını mezarları başında yad ederek, onlara içtenlikle rahmet dilediler. Törene, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Eski Türkiye Büyük Millet Meclis Üyesi Akın Birdal, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, oyuncu Menderes Samancılar, yazar Nazım Alpman, yazar Ayşegül Tözeren, Vedat Türkali'nin yardımcısı Nermin Çiçek, Zafer Arapkirli ve çok sayıda davetli katıldı.

45 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik birçok şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve oyuncuyu ağırlayacak. Şiir ve müzik eşliğinde boğaz turlarının yapılacağı programda bu yıl masal çadırı da kurulacak. Etkinlikte; Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü Latife Tekin'e verilecek, programın bu yıl ki onur konuğu ise Türk Sineması'nın Sultanı olarak bilinen Türkan Şoray olacak. 9'uncu Sarıyer Edebiyat Günleri, Ceylan Ertem konseriyle sona erecek.

'EDEBİYAT GÜNLERİ ARTIK SARIYER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MARKA'

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Vedat Türkali'yi ve Yaşar Kemal'i sevgi ve saygıyla anarak, '9'uncusunu yaptığımız edebiyat günleri artık Sarıyer için çok önemli bir marka. Pandemiden dolayı iki yıl yapamadık. Ertelemek zorunda kaldık. Kitap okumak, sevgi, barış bunların hepsi bizim için çok değerli. Biraz önce Vedat Türkali'yi mezarında andık, şimdi de Yaşar Kemal'in yanındayız. Tam da böyle önemli bir dönemde yazarı kim olursa olsun, kitapları ve yazarları gün geçtikçe okumaktan uzaklaşan okurlarla buluşturmak bizim için çok önemli. O yüzden açıkçası çok gururluyuz. ve olabildiğince bunu devam ettireceğiz. Daha da genişletmek istiyoruz. Önceki yıllarda edebiyat günleri üç gündü, bu sene 9 güne çıkarttık. Orada insanlar birbirlerine olan hasretlerini giderecekler ve keyifli zamanlar yaşayacaklar' dedi.

'VEDAT ABİ HALA BİZİM DÜŞLERİMİZİN BEKÇİSİ'

Oyuncu Menderes Samancılar ise 'Vedat abiyi bir filmin ön hazırlıkları sürerken tanımıştım. Vedat abi dedik, o günden bu yana hala abi diyorum. Onun yanında kaldıkça, onun sofralarında dostluğu paylaştıktan sonra anladık ki Vedat abinin, abiliğin çok ötesinde bir yeri var bizde. Vedat abi, bizim düşlerimizin bekçisiymiş biz bunu geç anlamıştık. Fakat bugün baktığımızda burada yatmasına rağmen Vedat abi hala bizim düşlerimizin bekçisi ve biz düşlerimize sahip çıkacağız' şeklinde konuşarak Türkali'yi andı.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclis Üyesi Akın Birdal da Türkali'yi rahmetle anarak, 'Vedat Türkali, 13 Mayıs'ta 103 yaşına girdi. Hep 100 yıl yaşamak istediğini söylerdi ama 97 yaşında yitirdik. Yine de Vedat Türkali hayalleriyle, sözleriyle, yazılarıyla, kitaplarıyla yaşıyor' ifadelerini kullandı.

EDEBİYAT GÜNLERİNDE BİRÇOK ETKİNLİK ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURULACAK

Edebiyat günleri kapsmaında Özge Özberk, Sinan Tuzcu, Caner Cindoruk ve Bülent Emrah Parlak, etkinliğin ilk günü olan 28 Mayıs'ta "Sahneden Edebiyata" isimli panele katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise yazar Gülşen İşeri yapacak. Akademisyen Canan Dağdeviren 'Bilim ve Özgürlük' isimli söyleşiyle programda yer alacak. 29 Mayıs Pazar günü ise Özlem Gürses, 'Medyada Neden Başarısız Oldum' söyleşisiyle etkinliğe konuk olacak. Aynı gün Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Cengiz Öksüz ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri İstanbul Şube Başkanı Dr. A. Alper Akçam da 'Köy Enstitülerinin Aydınlığı ve Edebiyat' isimli bir panel düzenleyecek. Etkinlik kapsamında 31 Mayıs Salı günü Ece Üner 'Tuhaf Zamanlarda Cesurca Konuşmak', 1 Haziran Çarşamba Nasuh Mahruki 'Bir Dağcı ve Gezginin Yazarlık Yolculuğu',2 Haziran Perşembe Yalvaç Ural 'Başparmak Çocuklar', 3 Haziran Cuma Mine Söğüt 'Kadınlar Ne İster', 4 Haziran Cumartesi Ali İhsan Varol ' Can Kılıç 'Kelimelerle Sarıyer', Atilla Dorsay ve Fatoş Güney 'Yılmaz Güney'i Anmak: Yeniden ve Her Zaman' söyleşileriyle etkinliğe katılacak. Atilla Dorsay ve Fatoş Güney'in söyleşisinin ardından Yılmaz Güney'in 'Arkadaş' filmi gösterilecek. Beş Haziran Pazar günü düzenlenecek Türkan Şoray ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in 'Sultan'la Yüz Yüze' ve Latife Tekin'in 'Zamansız: Romanda Şiirsel Akım' etkinliğin son söyleşileri olacak.

BEYAZ MARTI EDEBİYAT ONUR ÖDÜLÜ LATİFE TEKİN'İN

2014 yılında verilmeye başlanan "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü" Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali, Murathan Mungan, İnci Aral ve Ahmet Ümit'in ardından Latife Tekin'ne verilecek. Etkinlik kapsamında düzenlenen 'Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar da ödüllerine kavuşacak.

İMZA GÜNLERİ YAPILACAK

Etkinlikte; İnci Aral, Aydın Ilgaz, Nilgün Ilgaz, İpek Çalışlar, Nazım Alpman ,Özkan Sağın, Niyazi Kahveci, Özgür Özgülgün, Pelin Batu, Erdal Güney, Yavuz Ekinci, Adnan Özyalçıner, Sinan Meydan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, Mine Soysal, Sinan Akyüz, İhsan Eliaçık, Başak Sayan, Emrah Ablak, Zeynel Lüle, Ersin Karabulut, Tuna Kiremitçi, Lütfiye Pekcan, Saygı Öztürk, Latife Tekin, Akın Birdal, Kahraman Tazeoğlu, M. Cemal Beşkardeş, Merve Başcumalı, Özge Doğar, Karin Karakaşlı ve birbirinden usta isimler edebiyatseverler için imza günü düzenleyecek.