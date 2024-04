Kültür Sanat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş; Şırnak'ta Sidar çiftinin nikah şahitliğini yaptı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş:

"Kötü gününde yanında olan devlet, mutlu gününde de yanında"

ŞIRNAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'ta geldi. Bakan Göktaş, Şırnaklı olan Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

11 yaşındayken Siirt'e devlet korumasına verilen Sabri Sidar, 10 yıl devlet korumasında kalarak üniversite sınavına girdi ve üniversite kazandı. Üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli ilerde görev alan Sidar, başarılı çalışmalarıyla dikkati çekti. Sidar, Aralık 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarafından devlet korumasında yetiştiği Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Şırnak'ta bir otelde dünya evine giren Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ve Elif Sidar çiftinin düğün törenine Bakan Özdemir Göktaş, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum müdürleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Elif Sidar'a nikah defteri veren Bakan Özdemir Göktaş genç çifte mutluluklar diledi.

Bakan Göktaş, "Öncelikle sevgili Sabri ve Elif'e hayırlı olsun, ser xwere be diyorum. Sabri kardeşimiz ile daha önceki Şırnak ziyaretinde tanıştım. Burada il müdür yardımcımızdı. Akabinde kendisini beğendik, çalışmalarını taktir ettik ve şuanda kendisi bizim Siirt İl Müdürümüz. Kendisi bizim kurumlarımızdan çıktı. Onunda şuanda bir sürü çocuğu var ona emanet edilen. Kendisi ile başarıları ile devlet olarak her zaman gurur duyduk. Nikahına bizi davet etmesinden dolayı tabi ki mutlu olduk. Öncelikle bu bizim vazifemiz. Zor gününde yanında olan devlet, mutlu gününde de elbette yanında olacaktır. Bu mutlu günlerine şahitlik etmek bizler için şereftir. Devletimiz her daim yanınızda ve bu evlilik yoluna çıktığınız bu kutlu yolda, hem sana hem Elif'e öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Sidar çiftine evlilik hakkında tavsiyeler veren Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evlilik arkadaşlar, dikensiz gül bahçesi değildir. Birbirinize zor günlerde bekleyebilir. İnşallah çok mutlu, mutluluğun daha yoğun olduğu günleriniz olacaktır. Zor günlerinizde her zaman birbirinize sığınacağınız liman olacaktır aile. Bu aileye sahip çıkmak bizler için çok kıymetli. Biz her zaman yanındayız. Üstelik bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak sizin yanınızdayım. Sende Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak bu evliliğe çok daha sahip çıkıp başkalarına da örnek olacak bir evlilik olacağına yürekten inanıyorum. İkinize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin. Ben bu aile cüzdanını kızımız Elif'e vermek istiyorum".

Tören merasimin ardından Şırnak Belediyesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı seçilmesinden ötürü tebrik ederek görevinde başarılar diledi.