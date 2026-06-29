Ali İhtiyar'dan Mafya Dizilerine Tepki - Son Dakika
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Ali İhtiyar'dan Mafya Dizilerine Tepki

Ali İhtiyar\'dan Mafya Dizilerine Tepki
29.06.2026 09:54
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Ödüllü sanatçı Ali İhtiyar, mafya dizilerinde türkülerin kullanılmasını kültürel yozlaşma olarak nitelendirdi.

Kanada (Montreal) ve Türkiye'de çalışmalarını sürdüren ödüllü fotoğraf sanatçısı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Ali İhtiyar, mafya ve pavyon temalı dizilerde nefes ile halk türkülerinin kullanılmasına tepki gösterdi. İhtiyar, bu eserlerin manevi ve kültürel anlamlarından koparılarak suç örgütleri ve mafya karakterleriyle özdeşleştirilmesinin kültürel yozlaşmaya yol açtığını söyledi.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından sanatçı Ali İhtiyar'ın "Sessizliğin Ağırlığı" başlığıyla düzenlenen sanal fotoğraf sergisi, film gösterimleri, türkü dinletisi ve söyleşi programında konuşan ödüllü fotoğraf sanatçısı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Ali İhtiyar, mafya ve pavyon temalı dizilerde türkü ve nefeslerin kullanılmasına tepki gösterdi. İhtiyar, bu eserlerin manevi ve kültürel anlamlarından koparılarak suç ve şiddetle özdeşleştirilmesinin kültürel yozlaşmaya neden olduğunu söyledi.

Son derece tehlikeli bir durum

Ali İhtiyar şunları söyledi: "Türkülerin ve nefeslerinin mafya dizilerinde olur olmaz yerlerde kullanılması gerçekten çok rahatsız edici. Artık bununla ilgili birtakım adımların atılması gerekiyor. Örneğin, Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Mahzuni Şerif'in, Neşet Ertaş'ın ya da Karacaoğlan'ın eserlerinin mafya karakterleriyle özdeşleştirilerek sunulması son derece tehlikeli bir durum. Çünkü bu kullanım, nefeslerin ve türkülerin özündeki mesajı, derin anlamı ve manevi içeriği kaybettiriyor."

İnanç ve kültür dünyasının önemli parçaları

İhtiyar, dizilerde nefeslerin ve halk türkülerinin kullanılmasının toplumdaki kültürel algıyı değiştirdiğini savunarak bu eserlerin inanç ve kültür dünyasının önemli parçaları olduğuna dikkat çekti.

"Asıl sorun, türkülerin ve nefeslerin anlamlarını yitirmesi. Bir süre sonra insanlar bu eserleri dizilerdeki mafya karakterleriyle özdeşleştiriyor. Böylece türkülerin taşıdığı kültürel ve manevi anlam başkalaşıyor. Bence temel risk de burada" dedi.

Kültür yozlaştırılıyor

Mafya ve pavyon temalı yapımlarda kullanılan müziklerin yalnızca sahnelere değil, toplumsal algıya da etki ettiğini ifade eden İhtiyar, bağlamanın ve Anadolu kültürünün yanlış temsiller üzerinden sunulduğunu söyleyerek "Benzer bir durum bazı pavyon dizilerinde de görülüyor. Bağlama çalan insanları ya da Anadolu kültürünü kaba, küfürlü ve yoz bir yaşam tarzıyla ilişkilendiren bir temsil ortaya çıkıyor. Böylece bir kültür yozlaştırılmış oluyor" şeklinde konuştu.

Yapımcıların kültürel mirasa daha duyarlı yaklaşması gerektiğini belirten İhtiyar, mafya dizilerinin bu eserleri kullanmak yerine kendi müziklerini üretmeleri gerektiğini belirterek son olarak şunları söyledi:

"Ancak özellikle mafya dizileriyle bu eserler arasında artık bir mesafe konulması gerektiğini düşünüyorum. İsterlerse kendilerine özgü müzikler üretsinler... Ancak yine de bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ali İhtiyar'dan Mafya Dizilerine Tepki - Son Dakika

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