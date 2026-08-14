Ali Yılmaz\'ın Geçmiş Koleksiyonu

Niğde'nin Gümüşler beldesinde yaşayan Ali Yılmaz; geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde yaşayan 60 yaşındaki Ali Yılmaz, babasından kalan iki eski eşyayla başlayan merakını 35 yılda büyüterek evinin altında yaklaşık 3 bin parçanın sergilendiği özel bir müzeye dönüştürdü. Babasından kalan bir radyo ile el fenerini saklamasıyla başlayan eski eşya merakı, bugün evinin altında oluşturduğu 95 metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin parçalık koleksiyona ulaştı. Yaklaşık 40 yıldır köy, kasaba ve eski evlerden topladığı eşyaları özenle temizleyip onaran Yılmaz, koleksiyonunu gelecek nesillere geçmişte kullanılan araç ve gereçleri tanıtmak amacıyla sergiliyor. 'Eskisi olmayanın yenisi olmaz' sözünü kendisine ilke edindiğini belirten Yılmaz; "Babamdan kalan bir radyomuz ve fenerimiz vardı. Onlarla başladım. Sonra eski eşyalara karşı sevgim daha da arttı. Gittiğim her yerde toplamaya başladım. Ahırlardan, samanlıklardan çıkardığım eşyalar oldu. Getirdiğim her parçanın temizliği ve tamiriyle günlerce uğraşıyorum" dedi. Koleksiyonunda yaklaşık 3 bin parça bulunduğunu ifade eden Yılmaz, her eşyanın kendisi için ayrı bir değeri olduğunu belirterek, "Birisi 'Bende de vardı, çöpe attım' dediğinde çok üzülüyorum. Çünkü bunlar dedelerimizden, nenelerimizden kalan geçmişimizin parçaları" diye konuştu. Koleksiyonuna yalnızca birkaç metrekarelik bir odada başladığını anlatan Yılmaz, zamanla alanın yetersiz kaldığını ve evinin altındaki 95 metrekarelik bölümü müzeye dönüştürdüğünü söyledi. Yılmaz, artık burada da yer kalmadığını, bazı eşyaları tavana kadar yerleştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ziyaretçiler ağırladığını belirten Yılmaz, özellikle gençlerin eski eşyaları görmesini önemsediğini kaydetti. Üniversite öğrencilerinin de zaman zaman müzeyi ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, gelenlere eşyaların geçmişini ve kullanım amaçlarını tek tek anlattığını ifade etti. Müzeyi ziyaret etmek isteyenlerden herhangi bir ücret almadığını vurgulayan Yılmaz; "Para almak bize yakışmaz. Buyursunlar gelsinler, görsünler, tanışalım, bir kahvemizi içsinler. Tek isteğim geçmişimizi gelecek nesillere daha fazla tanıtabilmek" dedi.