ASEV öğrencilerinden unutulmaz müzik gecesi

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında Müzik Gecesi düzenlendi. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yıl boyunca ASEV bünyesinde eğitim alan kursiyerler sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede tiyatroyu dolduran sanatseverler, öğrencilerin seslendirdiği eserler ve sahne performanslarıyla unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. Farklı yaş gruplarından yüzlerce kursiyerin sahne aldığı program boyunca izleyiciler, performanslara alkışlarla eşlik ederek geceye renk kattı.

ASEV'in müzik eğitmenleri rehberliğinde hazırlanan gösteriler, öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği emeği ve sanatsal gelişimi gözler önüne serdi. Klasik eserlerden modern yorumlara uzanan geniş repertuvar, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sahneye çıkan kursiyerlerin heyecanı ve performansları, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, aileler ve müzikseverler öğrencilerin başarılarına ortak oldu.

Başkan Serkan Acar'dan kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür

Gecenin sonunda sahneye çıkarak katılımcılara seslenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ASEV'in Aliağa'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

ASEV'in yaklaşık bin 500 öğrenciye eğitim veren büyük bir sanat ailesi olduğunu belirten Başkan Acar, "Bu anlamlı gecede sahne alarak bizlere birbirinden güzel performanslar sunan kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği bulunan değerli eğitmenlerimize ve onları yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müzik dolu etkinlik, izleyicilerin uzun süre ayakta alkışladığı final bölümüyle sona erdi. Programın sonunda Belediye Başkanı Serkan Acar, ASEV'de görev yapan eğitmenlere emekleri ve katkıları dolayısıyla çiçek takdim etti. ASEV öğrencilerinin ortaya koyduğu başarılı performanslar, Aliağa'da sanatın gelişimine katkı sunan çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - İZMİR