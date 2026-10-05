Altın Koza'da öğrenci filmi Islak Köpekler'e deneysel jüri özel ödülü verildi - Son Dakika
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Altın Koza'da öğrenci filmi Islak Köpekler'e deneysel jüri özel ödülü verildi

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Altın Koza\'da öğrenci filmi Islak Köpekler\'e deneysel jüri özel ödülü verildi
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Anadolu Üniversitesi İBF Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Metin Konar'ın yönettiği 'Islak Köpekler', Altın Koza Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda En İyi Deneysel Jüri Özel Ödülü'nü aldı. 2025 yapımı film, farklı sosyal çevrelerden gençleri konu alıyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Metin Konar'ın yönetmenliğini yaptığı 'Islak Köpekler' filmi, 33'üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda En İyi Deneysel Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

2025 yapımı olan 'Islak Köpekler', farklı sosyal çevrelerden oluşan bir grup genci konu alıyor. Deneysel türdeki filmde kamera, karakterlerin varlık gösterdikleri alanlardan görüntüler alan bir uzuv olarak konumlanıyor. Farklı karakterlerin yaşam alanlarından elde edilen görüntüler, kurgu aracılığıyla bir araya getirilerek filmin görsel yapısını oluşturuyor.

Filmin tüm süreçlerinde imzası bulunuyor

'Islak Köpekler'in senaryo, müzik ve kurgusunu da Metin Konar üstleniyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Mert Kılıç ve Metin Konar gerçekleştirirken yapımcılığını Metin Konar ve Akif Güler üstleniyor. Manisa doğumlu yönetmen ve fotoğrafçı Metin Konar, sinema eğitimini Anadolu Üniversitesinde tamamladı. Çalışmalarını kurgu, hareketli görüntü ve fotoğraf alanlarında sürdüren Konar, 'Islak Köpekler' ile Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda deneysel sinema alanındaki çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiKültür SanatSinemaEğitimSon Dakika

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