Anadolu Üniversitesi'nde 6. Uluslararası Piyano Günleri 19 Ekim'de başlıyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Piyano Günleri, 19-24 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

6. Uluslararası Piyano Günleri, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilecek "Chopin Gecesi" başlıklı Açılış Konseri ile başlayacak. Piyanist Gülsin Onay'ın sahne alacağı konserle başlayacak etkinlik, hafta boyunca farklı programlarla devam edecek.

Masterclasslar genç piyanistlerle buluşacak

Uluslararası Piyano Günleri kapsamında düzenlenecek masterclass programı, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Prof. Hülya Tarcan, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde ise İris Şentürker tarafından Faris Akarsu Konser Salonunda gerçekleştirilecek. Prof. Hülya Tarcan ve İris Şentürker'in vereceği masterclasslarla genç piyanistler, deneyimli sanatçıların bilgi ve birikimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.

Konser ve resitaller müzikseverleri bekliyor

Etkinliğin konser ve resital programı 20 Ekim Salı günü Yunus Emre Salonunda Ercüment Orkut'un Solo Caz Konseri ile devam edecek. Aynı gün saat 20.00'de Raffaele d'Angelo'nun resitali gerçekleştirilecek. 21 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Emre Dündar ve Mehmetali Uzunselvi'nin 'Boratav Project' başlıklı iki piyano doğaçlama resitali sanatseverlerle buluşacak. 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Barış Büyükyıldırım'ın "Akışın Hafızası" başlıklı resitali, saat 20.00'de ise Sebastiano Brusco'nun 'Liebestraume' başlıklı resitali gerçekleştirilecek. 23 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Eren Parmakerli ve Elif Naz Ertuğrul'un 'Genç Yetenekler' başlıklı resitali düzenlenecek. Saat 20.00'de ise İnci Yakar Birol ve Gözde Yaşar'ın 'Hommage César Franck' başlıklı viyolonsel ve piyano resitali gerçekleştirilecek. 6. Uluslararası Piyano Günleri kapsamında bütün konserler Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda düzenlenecek.

'21. Yüzyıl Müziği' söyleşisi

6. Uluslararası Piyano Günleri kapsamında 21 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Koral Çalgan Salonunda Prof. Erdem Çöloğlu ve Doç. Onur Dülger'in katılımıyla '21. Yüzyıl Müziği' başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Kapanış 'Love for Four Hands' ile olacak

6. Uluslararası Piyano Günleri, 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilecek 'Love for Four Hands' başlıklı iki piyano resitali ile sona erecek. Carles ve Sofia Piano Duo'nun sahne alacağı kapanış konserinde Carles Lama ve Sofia Cabruja, dört el piyano repertuvarından eserleri seslendirecek.