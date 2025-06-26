Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, sezon kapanış konserinde, yıl boyunca beğeni toplamış eserlerinden oluşan özel bir seçki sundu.
Şef Cem Gürdal yönetiminde, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki konserde, Türk dünyasından eserler müzikseverlerle buluştu.
Topluluğun yıl boyunca beğeni toplamış eserlerinden oluşan 16 parçalık özel repertuvar, sanatseverlerden büyük alkış aldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sezonu Kapadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?