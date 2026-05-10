Mezitli'de anne çocuk etkinliği yüzleri güldürdü

10.05.2026 19:24
Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, anneler ve çocuklar Mersin Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek tarihle dolu anlar yaşadı ve birlikte pizza yaparak keyifli vakit geçirdi.

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün katkılarıyla Anneler Günü kapsamında düzenlenen keşif etkinliğinde, öğrenciler ve anneleri hem tarihi keşfetti hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Tepeköy İlkokulu öğretmeni Selcan Adalı eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve anneleri, Mersin Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek tarihi eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Müze gezisinde öğrencilerin heyecanı ve annelerin mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik kapsamında anne ve çocuklar birlikte pizza yaparak keyifli vakit geçirdi. Ortaya çıkan samimi görüntüler, 'Anneler Günü'ne özel etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle daha fazla buluşmasının önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın yeni yerler görmesi, tarih ve kültürle iç içe olması bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki mutluluk her şeye değer" dedi.

Belediye yetkilileri ise sosyal ve kültürel projelerle vatandaşların hayatına dokunmaya ve özellikle çocukların gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

