Kaputaş, "Avrupa'daki en iyi 40 plaj" arasında gösterildi - Son Dakika
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Kaputaş, "Avrupa'daki en iyi 40 plaj" arasında gösterildi

13.05.2022 12:42

İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" Türkiye'den Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı yer aldı.

İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" Türkiye'den Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı yer aldı.

Gazetenin seyahat yazarlarınca hazırlanan listede Yunanistan, Almanya, İspanya, İrlanda, Karadağ, Portekiz, Hollanda, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye'den doğal güzellikleri ön plana çıkan plajlar sıralandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, listenin geçen ay sonunda açıklandığını belirtti.

Avrupa'nın en iyi 40 plajı arasında Kaputaş'ı görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Ulutaş, "Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki ana yolda bulunan Kaputaş Plajı, altın sarısı kumsalı, berrak ve turkuaz renkli deniz suyu ile Antalya'nın gözde plajlarından. Derin bir kanyonun denizle buluştuğu noktada bulunuyor. Güzellikleri korumaya ve yaşatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Plajın fotoğraf tutkunlarına da eşsiz güzellikler sunduğunu belirten Ulutaş, Kaputaş'a 600 metre uzaklıktaki Mavi Mağara'nın da bölgenin turizm değerini daha da artırdığını söyledi.

Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi
Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi
Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi
Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi
Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi
Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi
Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi
Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi
Kaputaş, Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasında gösterildi

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kaputaş, 'Avrupa'daki en iyi 40 plaj' arasında gösterildi - Son Dakika


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