Antalya Devlet Opera ve Balesi \'Tosca\' Operasını Sahneleyecek

Sultangazi'de Aşık Veysel Kültür Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yapımı devam eden kültür merkezi, yüzme havuzu, spor salonu, kütüphane ve atölyeler gibi birimleri içerecek. Gençler ve çocuklar için kapalı yüzme havuzu ve kadınlar için özel bir spor salonu da bulunacak. Ayrıca, muhtarlık ve fatura ödeme merkezi gibi hizmet birimleri de yer alacak olan merkezin kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor.