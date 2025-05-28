Ardahan\'da Yıl Sonu Sergisi

Ardahan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Ardahan Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Burada halk oyunları ekibi gösteri sundu, yerel sanatçılar sahne aldı.

Vali Hayrettin Çiçek, ortaya konulan eserlerin birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı da kursiyerlerin verimli bir dönem geçirdiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Uğraş Akay ise kurum olarak her çalışmalarının verimli ve toplumun yararına olması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceledi.

Kurslarda dereceye girenlere ödül verilen programa, Vali Çiçek'in eşi Berna Çiçek de katıldı.