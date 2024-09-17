Aspendos'ta Opera Gala Gecesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aspendos'ta Opera Gala Gecesi

Aspendos\'ta Opera Gala Gecesi

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde genç solistler sahne aldı.

17.09.2024 00:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalde, Devlet Opera ve Balesinin uluslararası alanda başarılar elde etmiş genç opera solistleri soprano Çiğdem Soyarslan ve Dilan Ayata, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik Mansuroğlu ve tenor Mert Süngü sahne aldı.

Sanatçılara sahnede, şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Konserde sanatçılar Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart gibi ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Orkestra Şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg, konser öncesi gazetecilere, Aspendos'ta sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu akşam büyük bir gala konseri için sahnede olacaklarını belirten Skanderbeg, "Çok önemli aryalar ve düetler dinleyicilerle buluşacak. Konserin ilk bölümünde solistler daha ciddi aryalarla karşımıza gelecek, ikinci kısımda daha neşeli ve popüler aryalarla devam edeceğiz. Benim için solist sanatçı arkadaşlarımızla çalışmak çok keyifli oldu. Farklı repertuvarlar söyleyen sanatçılarımız var. O yüzden daha fazla kültürlü ve daha fazla varyasyonlu bir gece olacak." diye konuştu.

Türkiye'de 2011'den bu yana opera temsilleri yönettiğini aktaran Skanderbeg, Türkiye'deki seslerin ve prodüksiyonların çok yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

Solist sanatçı Faik Mansuroğlu da Aspendos'ta ikinci kez sahneye çıkacağını dile getirerek, "Böyle bir antik tiyatroda şarkı söylemek bir opera sanatçısı için gerçekten çok özel ve güzel. Şarkı söylerken çok güzel bir tiyatroyu izliyorsunuz ve bu size ekstra bir ruh katıyor. " ifadelerini kullandı.

Solist sanatçı Mert Süngü ise Aspendos'un en iyi korunan antik tiyatrolardan biri olduğunu söyledi.

İlk kez sahne alacağı antik tiyatronun oldukça iyi bir akustiğe sahip olduğunu belirten Süngü, sanatseverlere keyifli bir gece geçirmelerini diledi.

Festival, 20 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Kuğu Gölü" balesi ile devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aspendos'ta Opera Gala Gecesi - Son Dakika

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