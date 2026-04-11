Astim Kolektifi\'nden \'Can Kaybı Yok\' Sergisi

Astim Kolektifi'nin "Can Kaybı Yok" başlıklı sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

CerModern HUB Gallery'de açılan sergide, "can kaybı yok" ifadesinin yalnızca sayılabilir ölümler üzerinden kurulan bir dilin ürünü olduğu vurgulanarak, kaybın hava, su, toprak, kültür ve hafıza üzerinden ilerleyen görünmeyen bir eksilme olarak da yaşandığına dikkat çekiliyor.

Farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya geldiği sergide Berkin Günsay, Hakan Yılmaz, Kerem Meriç, Mustafa Akkaya, Süleyman Yılmaz ve Volkan Babaotu'nun eserleri yer alıyor.

"Yok etmek yerine onları bir eser olarak hayata getiriyor"

Astim Kolektifi sanatçılarından Süleyman Yılmaz, serginin çıkış noktasının, Çanakkale'de yaşanan orman yangınları olduğunu belirterek, "can kaybı yok" ifadesinin yinelenmesinin, teselli edici bir durum varmış gibi algı oluşturduğunu ancak ormanların yanması, ağaçların ve hayvanların yok olmasıyla, "gerçekten can kaybı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sergideki eserinin de Çanakkale'deki yangınlardan kurtarılan bir ağaç olduğunu ifade eden Yılmaz, "Artık o kadar insan merkezli bir yerden hayata bakıyoruz ve her şeyi öyle okuyoruz ki sanki insan dışındaki canlar can değilmiş gibi bir yerden her şeyi ifade ediyoruz." diyerek, serginin bu bakış açısını eleştirdiğini vurguladı.

Yılmaz, sergideki eserlerin de buna dikkati çektiğini belirterek, "Volkan Babaotu endüstriyel atıkları birer kanvasa dönüştürüyor ve onların üzerine resim yapıyor. Bunlar 'poliüre' denilen bir malzeme ve bunu yaktığınız zaman korkunç bir karbon salıyor. Dolayısıyla onları yok etmenin bir yolu yok aslında. Yok etmek yerine onları bir eser olarak hayata getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Mümteni" ile kültürel mirasın kaybına dikkat çekiliyor

Sanat tarihçisi Hakan Yılmaz da kültürel miras öğelerinin dijital dünyadaki temsiliyeti üzerine çalışan bir sanatçı olduğunu belirterek, "Mümteni" isimli eserini İsmail Pehlivan ile geliştirdiklerini ifade etti.

Hakan Yılmaz, eserin 11 ahşap katmandan oluşan alternatif bir İstanbul kurgusu sunduğunu belirterek, "Mümteni de temelde artık var olması mümkün olmayan demek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, çalışmanın diğer eserlerden farklı olarak "video mapping" tekniğiyle hareketli bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bir yangın olduğunda, bir deprem olduğunda ya da bir erozyon olduğunda çoğunlukla can kaybı yok şeklinde bir cümle duyarız. Can kaybı çoğunlukla yoktur ama kültürel miras öğeleri yok olmuştur ya da o binaların içinde olan sanat eserleri yok olmuştur. Bu bir can olmasa da bir kayıp var ve bunun altını çizmeye çalışan bir çalışma." diye konuştu.

Sergi 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.