Ata Mesleği: Değirmencilik Beşinci Kuşakta - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ata Mesleği: Değirmencilik Beşinci Kuşakta

05.08.2025 11:18
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53 yaşındaki Mustafa Sırma, iki oğlu ile 150 yıllık ata mesleğini Battalgazi'de sürdürüyor.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde oturan 53 yaşındaki değirmenci Mustafa Sırma, ata mesleğini beşinci kuşak temsilcisi iki oğluyla sürdürüyor.

Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki işletmesini iki oğluyla erken saatlerde açan Sırma, kentin farklı bölgelerinden getirilen buğday ve arpayı değirmende un ve bulgura dönüştürüyor.

Atasının yaklaşık 150 yıl önce başladığı mesleği dördüncü kuşak olarak sürdüren Sırma, gününün büyük bölümünü değirmende geçiriyor.

Sırma, mesleğini çocukları Gökhan ve Sefa'ya öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mustafa Sırma, AA muhabirine, işini iki oğluyla severek yaptığını söyledi.

Değirmenciliğin dedesinin babasından kendilerine miras kaldığını ve dedelerinin farklı illerde de aynı mesleği yaptığını anlatan Sırma, şöyle konuştu:

"Köylü ununu ve bulgurunu burada yapıyor. Asırlardır bu mesleği yapmaktan çok memnunuz. Allah'a şükür ki bu mesleği yapıyoruz. Yaşım ilerliyor, bundan sonra değirmeni çocuklara devretmek istiyorum, onlar devam etsin. İki oğlumla değirmende insanlara hizmet ediyoruz."

"Ömür boyu bu işi yapmaya çalışacağız"

Babasıyla değirmende çalışan 30 yaşındaki Gökhan Sırma da mesleği devam ettirmeyi istediğini belirtti.

Küçük yaşlarda mesleğe başladığını dile getiren Sırma, şunları kaydetti:

"Baba oğul çalışıyoruz. Küçük yaşlarda işi öğrenmeye gayret ettim. Bulgur ve un yapıyoruz. Bu meslek, dedeme babasından, babama da dedemden kalma. Şu an işin yoğunluğuna göre gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Sezon olduğu için yoğunuz. İşimizden memnunuz. Allah nasip ederse ömür boyu bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bizim yaptığımız iş, bir nevi halka hizmet. İşimizden memnunuz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Battalgazi, Ekonomi, malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ata Mesleği: Değirmencilik Beşinci Kuşakta - Son Dakika

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