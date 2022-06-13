Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte şairin toplumcu gerçekçi şiir anlayışının etkili olduğu evre, bireyin kendi varlığını ve evrendeki yerini sorguladığı evre ve neoklasik dönem olarak 3 farklı dönemde şekillenen yazım serüveni konuşulacak.

Kaynak: AA

Şişli Belediyesi, Attila İlhan, Edebiyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › 'Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları' edebiyatçıları ağırlayacak - Son Dakika

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