Aydın Kuyucak Horsunlu'da kurtuluşun 104. yılı 15 kazan keşkekle kutlandı - Son Dakika
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Aydın Kuyucak Horsunlu'da kurtuluşun 104. yılı 15 kazan keşkekle kutlandı

Aydın Kuyucak Horsunlu\'da kurtuluşun 104. yılı 15 kazan keşkekle kutlandı
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Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, geleneksel keşkek hayrıyla kutlandı. Programa katılan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde 15 kazan keşkek ikramıyla doyasıya eğlendi.

Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla, her yıl geleneksel olarak düzenlenen keşkek hayrı Horsunlu Pazaryeri'nde gerçekleştirildi.

Horsunlu'nun kurtuluş günü olan 4 Eylül'de düzenlenen programa; Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Sağlam ve Serkan Bedel, daire müdürleri, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuyucak Belediyesi ve Horsunlu Mahallesi sakinlerinin katkılarıyla hazırlanan 15 kazan keşkek, duaların ardından vatandaşlara ikram edildi. Geleneksel keşkek hayrına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde Horsunlu'nun kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Horsunlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, geçmişten günümüze aktarılan geleneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yapılırken, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları bir kez daha pekiştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aydın Kuyucak Horsunlu'da kurtuluşun 104. yılı 15 kazan keşkekle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Kuyucak Horsunlu'da kurtuluşun 104. yılı 15 kazan keşkekle kutlandı - Son Dakika
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