Aziz Nektarios, Silivri’de düzenlenen törenle anıldı

Ortodoks dünyasında önemli bir yere sahip olan ve Silivri'de doğan Aziz Nektarios, ilçedeki Kale Park'ta düzenlenen törenle anıldı. Fener Rum Patrikhanesi tarafından organize edilen ve Yunanistan'dan yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı programda, organizasyona sağlanan katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesine teşekkür edildi.

Silivri'de doğan ve Ortodoks dünyasında aziz kabul edilen Aziz Nektarios, ilçede düzenlenen törenle anıldı. Fener Rum Patrikhanesi tarafından Kale Park'ta gerçekleştirilen ve Yunanistan'dan yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesine organizasyona sağladıkları destek dolayısıyla teşekkür edildi.

Metropolit Maksimos adına yapılan konuşmada, "İlahi litürjinin ve bütün etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli iznin verilmesinden dolayı ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İstanbul Valimize en içten şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ve belediye çalışanlarına da organizasyona sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edildi.

"Kültürler buluşmasının güzelliğini paylaşıyoruz"

Törende konuşan Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici, katılımcıları selamlayarak etkinliğin kültürel birliktelik açısından taşıdığı öneme değindi. Ekici, "İstanbul Valiliğimizin onayıyla hayata geçirdiğimiz programımıza, Aziz Nektarios'u anmak ve kültürler buluşmasının güzelliğini paylaşmak üzere bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde hepinizi Silivri Belediyemiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Program, farklı ülkelerden gelen Ortodoks inancına mensup ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen anma etkinliklerinin ardından sona erdi.