Baba Kız Aynı Hastanede Çalışıyor

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde (PAÜ) 31 yıldır teknisyen olarak görev yapan Mustafa Geze ile 31 yaşındaki hemşire kızı Gizem Geze Şahin, aynı kurumda çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mesleğe 1990 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde başlayan 60 yaşındaki Mustafa Geze, 1995 yılında Denizli'ye tayin oldu. PAÜ Hastanesi'nin kuruluş sürecinde göreve başlayan Geze, yaklaşık 31 yıldır aynı kurumda teknisyen olarak hizmet veriyor.

Geze'nin 34 yıl devlet hastanelerinde hemşirelik yaptıktan sonra emekli olan eşi Nevriye Geze'nin ardından çiftin kızı Gizem Geze Şahin de sağlık sektörünü tercih etti.

Yaklaşık 10 yıldır PAÜ Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi'nde hemşire olarak çalışan Şahin, babasıyla aynı çatı altında görev yapıyor.

"Kızımla çalışmak ayrı bir gurur"

Mustafa Geze, AA muhabirine, kızının sağlık çalışanı olarak insanlara hizmet etmesinin kendisi için büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Hastanenin kuruluşundan bu yana her aşamasında yer aldığını belirten Geze, şunları kaydetti:

"Bu hastanenin taşından temelinden bugüne kadar her aşamasında yer aldım. Şimdi kızımla aynı çatı altında çalışıyor olmak, benim için ayrı bir gurur. Kızımın beyaz önlüğünü giyip insanlara hizmet etmesi, hastalar tarafından sevgi ve saygıyla karşılanması, bir babanın yaşayabileceği en güzel duygulardan biridir. Bu duyguyu kelimelerle anlatmak kolay değil. Allah tüm anne ve babalara evlatlarının başarısını görmeyi nasip etsin. Saçının teline zarar gelecek olsa elimden gelen her şeyi yaparım. Benden aldığı enerjiyle 24 saat onun yanındaymışım gibi hizmet etmeye çalışır. Mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Kendi emeği ve başarısıyla çevresinde sevilen, sayılan bir sağlık çalışanı oldu."

"Her zaman babamı ararım ilk önce"

Gizem Geze Şahin de annesinin emekli hemşire, babasının da uzun yıllardır sağlık çalışanı olması sebebiyle bu mesleğe ilgi duyduğunu anlattı.

Anne ve babasının sağlık alanındaki çalışmalarını görerek büyüdüğünü ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Bir anlamda annemin mesleğini sürdürüyorum. Babamın da üzerimde çok emeği var. Hala desteğini her zaman hissediyorum. Aynı yerde çalışıyor olmak çok güzel bir duygu. Ne zaman başım sıkışsa her zaman desteğini üstümde hemen gösterir. Onları çok seviyorum, hayatım boyunca da hep yanımdaydılar. Burada çalışmayı birlikte tercih ettik. Başka bir şehir ya da hastane düşünmedim. Babamla aynı hastanede görev yapıyor olmak, bana büyük gurur ve mutluluk veriyor. Ne kadar zorlukla karşılaşsam karşılaşayım her zaman babamı ararım ilk önce."

Anne Nevriye Geze de eşi ve kızının aynı hastanede görev yapmasından memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.