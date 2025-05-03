Bafra'da 'Portakal Çocuk' Tiyatrosu Sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bafra'da 'Portakal Çocuk' Tiyatrosu Sahnelendi

Bafra\'da \'Portakal Çocuk\' Tiyatrosu Sahnelendi

Bafra'da sağlıklı beslenme temalı 'Portakal Çocuk' tiyatrosu çocuklara değerler sundu.

03.05.2025 19:10
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Samsun'un Bafra ilçesinde, "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahneye konuldu.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediyenin Kültür ve Sanat Merkezi'nde organize edilen tiyatro gösteriminde, sağlıklı beslenme teması işlendi ve çocuklara çeşitli değerler aktarıldı. Müzik ve dans unsurlarının yer aldığı oyun, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, burada yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek ve onlara değerli mesajlar içeren yapıtları sunmak bizim için önemli bir görevdir. Portakal Çocuk tiyatrosu ile hem eğlendiler hem de sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandılar." dedi.

Bafra Belediyesinin bu tür etkinliklerle çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bafra'da 'Portakal Çocuk' Tiyatrosu Sahnelendi - Son Dakika

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