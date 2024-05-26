Bafra ve Samsun Pideleri Dünyanın En İyi Ekmekleri Listesinde İlk İki Sırayı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bafra ve Samsun Pideleri Dünyanın En İyi Ekmekleri Listesinde İlk İki Sırayı Aldı

Bafra ve Samsun Pideleri Dünyanın En İyi Ekmekleri Listesinde İlk İki Sırayı Aldı

Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın 'Dünyanın En İyi Ekmekleri' listesinde ilk iki sırayı aldı. Bu başarı, Samsun mutfağının tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak.

26.05.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra ve Samsun pidelerinin, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" (Top Ten Breads) listesinde ilk iki sırayı aldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bafra Pidesi ve Samsun Pidesinin gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" listesinde ilk iki sırayı aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bafra Pidesi, Samsun Pidesi. Her iki lezzetimizin de dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif bir harita ve bilgi platformu olan 837 bin takipçili Taste Atlas'ın listesinde ilk ikiye girmeyi başarması, dünya genelinde gastronomi turizmi destinasyonlarını keşfetmek isteyenlerin ve gurmelerin ilgisini çekecek, hem göze ve hem de damağa hitap eden çok sayıda yöresel lezzetiyle Samsun mutfağının tanıtımına büyük bir katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Samsun, Dünya, Bafra, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bafra ve Samsun Pideleri Dünyanın En İyi Ekmekleri Listesinde İlk İki Sırayı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Canlı anlatım Kadıköy’de gol yağmuru var Canlı anlatım! Kadıköy'de gol yağmuru var
17:48 Canlı anlatım Şampiyonluk maçının ilk yarısında tek gol var Canlı anlatım! Şampiyonluk maçının ilk yarısında tek gol var
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
13:57 33 hasta fenalaşmıştı Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış 33 hasta fenalaşmıştı! Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 20:12:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bafra ve Samsun Pideleri Dünyanın En İyi Ekmekleri Listesinde İlk İki Sırayı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement