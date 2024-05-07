BAİBÜ, 60 yaş üstü vatandaşları bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturuyor

Kültür Sanat

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ), 60 yaş üstü vatandaşları bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturmayı, güncel konularda ve ilgi alanlarında bilgilendirmeyi hedefleyen "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" eğitimleri sürüyor.

BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Her Yaş Dostu Üniversite" sloganıyla bu kez 60 yaş üstü bireyler için çalışma başlatan üniversitenin martta başlayan eğitimlerinin, 29 Mayıs'a kadar haftada 2 gün devam etmesi planlanıyor.

İletişim Fakültesi'ndeki "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" eğitim programına katılan 42 kişiye, akademisyenler ve paydaş kurumların uzmanlarınca sağlık, sanat, müzik, spor, edebiyat, yabancı dil, hukuk, sosyal, temel bilimler, teknoloji ve dijital beceriler alanlarında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversitelerin asli görevlerinin öğretim ve bilimsel araştırmalar olduğunu belirterek, bunların dışında zaman zaman göz ardı edilen toplumsal katkı faaliyetlerinin de üniversitelerin görevleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Projenin, üniversitenin hem şehir hem de kurumlarla kaynaşmasında çok önemli bir görev üstlendiğine değinen Alişarlı, toplumsal katkı faaliyetleri anlamında önemli bir adım daha attıkları kanaatini taşıdıklarını kaydetti.