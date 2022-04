Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık 'Çocukların Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık 'Çocukların Bayramı'nı kutladı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan'ın Türk tarihinin bağımsızlık mücadelesinin kilometre taşlarından biri olduğuna işaret ederek, "23 Nisan Türk çocuklarının dünya çocuklarıyla paylaştığı bir şölen. Hepimize mutlu, kutlu olsun" dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımlayarak çocukların bayramını kutladı.

Bakan Yanık, mesajında şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın bütün çocuklarımıza, dünyadaki her çocuğa kutlu ve mutlu olmasını temenni ediyorum. 23 Nisan Türk çocuklarının dünya çocuklarıyla paylaştıkları bir şölen ve 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, bizim bağımsızlık mücadelemizin kilometre taşlarından birisidir. O günden bugüne Türk milleti bağımsızlığını korumak için her türlü mücadeleyi, her türlü fedakarlığı yaptı ama aynı zamanda o tarih bilincini de çocuklarına hafıza olarak bıraktı.

Şimdi biz Türk çocukları olarak bu hafızayı, bu mücadele azmini, bu bağımsızlık tutkusunu dünya çocuklarıyla paylaşıyoruz. Hepimize hayırlı olsun mutlu, kutlu olsun."