Balıkesir'de Asırlardır Süregelen Gelenek: Düğün Sinisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Balıkesir'de Asırlardır Süregelen Gelenek: Düğün Sinisi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez lezzeti olan 'düğün sinisi' geleneği yüz yılı aşkın süredir yaşatılıyor. Düğün öncesi fırınlar yanıyor, imece usulü hazırlanan börek, çörek ve geleneksel otlu sini misafirlere ikram ediliyor. Mahalle halkı bir araya gelerek yöresel lezzetleri hazırlıyor ve düğün geleneğini asırlardır sürdürüyor. İmece ile çalışan bayanlar, her düğünde ve hayırda bu geleneği devam ettiriyor. Köy halkı arasında takım giyinme ve otlu börek yapma adeti haline gelmiştir.

27.06.2024 18:37
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Balıkesir'de asırlardır süregelen gelenek "Düğün Sinisi"

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez lezzeti " düğün sinisi", geleneği yüz yılı aşkın süredir yaşatılıyor.

Gelenek ve göreneklerin asırlardır yaşatıldığı Sındırgı ilçesi Işıklar kırsal mahallesinde düğün öncesi fırınlar yanıyor, imece usulü hazırlanan " düğün sinisi" olarak adlandırılan börek, çörek ve geleneksel otlu sini yapılarak misafirlere ikram ediliyor.

Düğün yemeğinin yanı sıra mahalle halkı bir araya gelerek düğün öncesi mahalle fırınında yöresel lezzetleri hazırlıyor. Fırınlar yakılıyor " düğün sinisi " olarak adlandırılan otlu börekler imece usulü hazırlanıyor. Gencinden yaşlısına bir örnek giyinen kadınlar tepsi tepsi hazırlanan ikramları misafirlere ikram ediyor. Yöresel türküler ve tepsi çalma geleneği ile birleştirilerek düğün geleneği asırlardır yaşatılıyor.

Geleneklerini sürdürmeye devam etmekte kararlı olduklarını belirten mahalle sakinleri " Yemek yapımında bayanlar imece ile çalışıyorlar. Bulaşıklar bile imece ile yıkanıyor. Herkes işin bir ucundan tutuyor. Her düğünde, hayırda bu geleneğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Işıklar mahallesi sakinlerinden Esma Ekici "Köyümüzün adetidir böyle çörek, ekmek yaparız. Herkes konu komşu, eşimiz, dostumuz gelir. Böyle hepimiz bir giyiniriz. Ben başka köylerde pek böyle adet görmedim." şeklinde konuşurken Hanım Karataş ise "Düğünlerde genelde takım giyinip otlu börek, siniler yapıyoruz, adet haline geldi. Kıyafetleri de düğün sahibi alır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de Asırlardır Süregelen Gelenek: Düğün Sinisi - Son Dakika

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