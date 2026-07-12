Bandırma Vapuru karadan yürütülerek yeni yerine taşındı: Mehter marşı ile karşılandı

Samsun'da Bandırma Vapuru Müzesi, karadan 3,5 kilometre yürütülerek yeni yerine taşındı ve mehter marşları eşliğinde karşılandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanına yerleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında, saat 06.30'da geminin Doğupark'taki mevcut yerinden taşıma işlemine başlandı. Bandırma Vapuru Müzesi, özel ekipmanlar kullanılarak sahil güzergahı boyunca güvenlik önlemleri eşliğinde yeni konumuna ulaştırıldı. Müze gemi, saat 09.30'da yeni yerinde mehter marşlarıyla karşılanırken, alanda toplanan vatandaşlar Türk bayraklarıyla bu tarihi ana tanıklık etti.

"Bandırma Vapuru layık olduğu yere taşındı"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Bandırma Vapuru'nun artık tarihi anlamına yakışır bir konuma taşındığını belirterek, "Bugün Samsun için tarihi bir gün. Bundan 117 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bu noktada karaya ayak bastı. O yolculuğun yapıldığı Bandırma Vapuru da bugün layık olduğu yere taşındı. Çok duyguluyum ve heyecanlıyım. Samsun, Türk milletinin tarihinin yeniden yazıldığı çok özel bir şehir. Milli duyguların gelecek nesillere aktarılması gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 8 ay süren teknik hazırlıkların ardından taşıma işleminin başarıyla tamamlandığını ifade eden Çamaş, yeni alanda yaklaşık 70 bin metrekarelik bir yaşam ve tarih alanı oluşturulacağını söyledi. Çamaş, "Bandırma Vapuru'nun hemen yanında Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, İstiklal Madalyası Müzesi ve İstiklal Meydanı ile birlikte önemli bir kültür ve turizm destinasyonu oluşturulacak. Bandırma Vapuru artık layık olduğu yerde. Samsun olarak bunun gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN