Bayburt'ta "5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta "5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı

09.05.2022 16:13
Bayburt'ta "5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı

Bayburt Üniversitesince düzenlenen "5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı.

Bayburt Üniversitesince düzenlenen "5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bayburt'un Dede Korkut'la anılmasının her zaman heyecan verdiğini söyledi.

Dede Korkut'un şehrin çok önemli bir değeri olduğunu belirten Epcim, "Şehir marketingi açısından yapabileceğimiz en önemli konulardan biri olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü UNESCO tarafından Dede Korkut hikayeciliği konusunda dünyada 3 merkez var, onlardan biri de Bayburt. Kazakistan, Azerbaycan ve Bayburt'a bu bilgi UNESCO tarafından bahşedildi. Özellikle Bayburt Valiliği ve belediyeye gönderilen bir metinle Dede Korkut ve Bayburt ilişkisi UNESCO'da kabul edilmiş oldu." dedi.

Epcim, kentte her yıl düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri'ni de bu yıl temmuz ayında daha güçlü yapacaklarını anlattı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da bilim, kültür, sanat ve sporun "Dede Korkut" başlığı altında toplanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şenliklere emek verenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise 2 hafta sürecek şenlikler kapsamında, sportif faaliyetler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, yarışmalar, oyunlar, eğlenceler, sergiler, tiyatrolar ve belgeseller ile bölgenin ekonomik yapısının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenleneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından üniversitenin halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Dede Korkut'tan Ahmet Yesevi"ye konulu konferans verdi.

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Bayburt Üniversitesi, Cüneyt Epcim, Dede Korkut, Bayburt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta '5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri' başladı - Son Dakika


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