Beyaz perde tıra taşındı... Gezen sinema tırı Tekirdağ'da köydeki çocuklarla buluştu - Son Dakika

Beyaz perde tıra taşındı... Gezen sinema tırı Tekirdağ'da köydeki çocuklarla buluştu

TEKİRDAĞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün projesi ile beyaz perde tır aracılığı ile köye taşındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki köylerde yaşayan çocuklar, gezen sinema tırında film izleme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında kırsal kesimde yaşayan çocuklara için sinema salonu köylere kadar gidiyor. Tekirdağ'a gelen sinema tırı, Süleymanpaşa Belediyesinin de destekleriyle ilçeye bağlı kırsal kesimde bulunan İnecik Mahallesindeki çocuklarla buluştu. Köye gelen gezen sinema tırı, özel tasarlanan 90 kişi kapasiteli ve uygun teknik ekipman ve iklimlendirme olanağına sahip araç ile sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılıyor. İnecik Mahallesinde ilk defa tırın içerisinde sinema izleyen çocuklar, bu projeye çok sevindiklerini söylediler.

Yaklaşık 750 çocuğun aileleri ile açık havada film izleyebilmesine de imkan sağlayan gezen sinema tırında, film gösterimlerinin yanı sıra çocukların çeşitli interaktif sanat etkinlikleriyle de buluşmasına imkan sağlıyor.

Proje koordinatörü Dursun Yavaş yaptığı açıklamada, "Projenin hayata geçme tarihi 2018. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının projede destekleri var. 2018'den beridir yaklaşık 60 tane il, 165'e yakın ilçeye ve onlarca köye ulaştık. Bu sürede zarfında yüzlerce çocuğa dokunabildik. Projenin amacı, daha çok dezavantajlı bölgelerde sinema görmeyen çocuklarımızı sinema ile buluşturmak. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı görünce insan daha çok bir haz alıyor. Bu sene ilk adımı Tekirdağ'dan başlattık. Muhtemelen Ege Bölgesinin üst tarafları Tekirdağ'dan başlıyoruz. Aşağı doğru ineceğiz. Tüm Türkiye'yi dolaşacağız. Çocuklarımızla buluşmaya devam ediyoruz" dedi.

İlk durağı Tekirdağ oldu

Düzce, Sakarya Çankırı, Bolu, Konya, Aksaray, Kırşehir, Kütahya, Kırıkkale, Yozgat Tunceli, Malatya, Afyonkarahisar, Elazığ, Tunceli, Adana, Hatay ve Kilis'in ziyaret edilmesinin planlandığı projenin ilk durağı bugün Tekirdağ olurken, gezen sinema şu ana kadar Siirt'den Artvin'e Ağrı'dan Kastamonu'ya Diyarbakır'dan Giresun'a 54 il ve 162 ilçede yüzbinlerce çocuğa beyaz perde ile tanıştırdı.