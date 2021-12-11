Beykoz 3. Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) işbirliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerine kavuştu.

Fotoğraf tutkunları için ilçenin çekim merkezi haline gelmesi, doğal ve tarihi güzellikleriyle yüz yıllar boyunca gözde olan ilçenin ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlendi.

Tören öncesinde ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan oluşan "Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması" sergisinin açılışı yapıldı.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilçeye odaklandığı, özel ödüller, mansiyon ve sergilenmeye değer ödüllerle toplam 126 bin lira ödüllü yarışmaya 308 fotoğrafçı, 2 bin 903 fotoğraf gönderdi.

3 kategoride ödül

Ödülleri, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Fotoğraf Vakfı yetkilileri ile usta fotoğrafçıların yer aldığı seçici kurul üyeleri tarafından takdim edildi.

"Foto Öykü" kategorisinde birinciliği K. Deniz Kalaycı, ikinciliği Kemal Türk, üçüncülüğü ise Caner Başer kazandı.

"Serbest" kategoride birinci Sebahattin Özveren, ikinci Neşe Arı, üçüncü ise Mehmet Aslan olurken, "Kurgu" kategorisinde Serdar Aydın birinci, Kemal Türk ikinci, Mehmet Ağca üçüncü seçildi.

Sergi açılışı ve ödül töreninin ardından program İncesaz Grubu'nun konseriyle sona erdi.

Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması ile Beykoz'un binlerce yıllık medeniyet mirasının, tarihi ve kültürel zenginliğinin, sosyo-ekonomik yaşantısının, renkli doğa ve insan manzaralarının en güzel karelerle geleceğe taşınması amaçlanıyor.