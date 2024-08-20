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Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, Beylikdüzü Sahaf Festivali ile başladı. 100 bini aşkın basılı eserin sergilendiği festival, 1 Eylül'e kadar devam edecek. Etkinliklere herkesi davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da barışın ve sevginin öncüsü olacak işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

11. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında bu yıl sekizincisi düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali başladı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 sahafı Beylikdüzü'nde buluşturdu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki standlarda 100 bini aşkın kitap, dergi vb. süreli yayınlardan oluşan bir açık hava kitaplığı kuruldu. Etkinliğin klasikleşen isimlerinden şair Hüseyin Avni Dede, bu yıl da katılımcılar arasındaydı. Alanda matbu eserlerin yanı sıra yöresel ürünlerin bulunduğu standlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ÇALIK: BARIŞIN VE SEVGİNİN ÖNCÜSÜ OLACAK İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

19 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklere herkesi davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da barışın ve sevginin öncüsü olacak işler yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl 11'incisini düzenlediğimiz Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda; Sahaf Söyleşileri'nden Çardak Altı Sohbetleri'ne, spor etkinliklerinden konser programlarımıza kadar çok değerli konukların katılacağı birçok etkinlikte komşularımızla bir araya geleceğiz. Beylikdüzü'nün o güzel enerjisiyle her zaman ilkleri, tekleri ve en güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Nefesim yettiği sürece bu kent için çalışmaya azim ve kararlıkla devam edeceğim" dedi.

"GENÇ KUŞAK OKURLARIN SAHAF KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMESİ AÇISINDAN DA BİR FIRSAT OLUYOR"

Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Sahaf Festivali, ilk günden yoğun ilgiyle karşılandı. Festivalin şu an İstanbul'da yapılan tek sokak festivali olduğunu vurgulayan Nar, Beylikdüzü Belediyesi'nin ve Beylikdüzü halkının gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Nar, "Bu ağaçlık güzel caddede olmaktan büyük keyif alıyoruz. Eskiden 'sahaflar çarşısı' denen ortamlar vardı. Burada, ona benzer ortamlar oluşturuyoruz. Genç sahaf arkadaşları festivalimize davet ederek onları camiamıza kazandırmaya çalışıyoruz, bu sayede usta-çırak ilişkisini sürdürüyoruz. Ayrıca genç kuşak okurların sahaf kültürünü öğrenmesi açısından da bir fırsat oluyor" ifadelerini kullandı.

SAHAF SÖYLEŞİLERİ 22 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda 19 Ağustos'ta Sahaf Festivali'yle başlayan Barış ve Sevgi Buluşmaları, 22 Ağustos'tan itibaren söyleşiler ve konserlerle devam edecek. Festival kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri'nde; 22 Ağustos'ta müzik tarihçisi Murat Meriç müzikal tarihi edebiyat tarihiyle harmanlayarak Lüküs Hayat'tan Azizname'ye: Memleketin Müzikli, Oyunlu Tarihi'ni anlatacak. 23 Ağustos'ta koleksiyoner Osman Tan Erkır elindeki önemli bir belgeyi hikayeleştirerek ilk kez Beylikdüzü'nde kamuoyuna sunacak. 24 Ağustos'ta İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erman Gören İlyada ve Homeros'u konuşacak.

25 Ağustos Pazar günü ise Türkiye'nin koku uzmanı Vedat Ozan festivalin konuğu olacak. Ozan, 'Koku ve Kültür' başlığıyla özel bir söyleşi yapacak. Koleksiyoncuların, koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği Gece Mezatı ise bu yıl da yine festivalin en çekişmeli anlarına sahne olacak.

Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın vazgeçilmezlerinden olan Çardak Altı Sohbetleri'nin bu yıl ki teması 'Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası' olacak. 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında, Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlere; Prof. Dr. N. Öykü İyigün, Prof. Dr. Cem Say, Doğa Şanlıoğlu, Umutcan Savcı, Utku Güven, Prof. Dr. Utku Perktaş, Pelin Cengiz, Güven İslamoğlu, Ayşe Övür, Selen Okay Akçalı, Altan Öymen ve Mehmet Murat Çalık konuk olarak katılacak.

Türk pop müziğinin sevilen isimleri; Ömür Gedik, Ufuk Beydemir, Beylikdüzü Big Band gurubu, Zeynep Bastık, Melis Fis ve Ceylan Ertem'in sahne alacağı konserler serisinde MC & Kadir Çetin'de bir müzik performansı sergileyecek. Festivalin ayrıntılı program akışına, Beylikdüzü Belediyesi'nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.