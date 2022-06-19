Bodrum'da foto muhabiri Mehmet Can Meral'in yangın fotoğrafları sergisi açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da foto muhabiri Mehmet Can Meral'in yangın fotoğrafları sergisi açıldı

19.06.2022 17:09
Bodrum'da foto muhabiri Mehmet Can Meral'in yangın fotoğrafları sergisi açıldı

Bodrum'da yaşamını sürdüren foto muhabiri Mehmet Can Meral'in, yangınlarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi açıldı.

Bodrum'da yaşamını sürdüren foto muhabiri Mehmet Can Meral'in, yangınlarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi açıldı.

Bodrum'da uzun yıllar gazetecilik yapan, 2019 yılından bu yana da Bodrum Belediyesi'nde foto muhabirliği görevini yürüten Mehmet Can Meral, son 10 yılda yangınlarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Orhan Kemal Meydanı'nda açıldı.

Meral'in, alevlere karşı canla başla verilen mücadeleyi ölümsüzleştirdiği fotoğraflar, sergiyi gezenlerin beğenisi kazandı.

Meral, gazetecilere, amacının yangınlara dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Sergide 50 fotoğraf var. 2003'te mesleğime başladığımdan bu yana o kadar çok fotoğraf çektim ki bunları ayırırken de zorluk yaşadım. Her fotoğrafımın benim için farklı bir anısı var." diye konuştu.

Sanat köyündeki Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde, Tuba Batu'nun "TÖZ – İçimde Bir Umut" seramik sergisi, Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde Şebnem Tuna'nın "Selçuklu Sır-lı Kuşlar" çini sergisi, İsmail Hakkı Tonguç Sanat Galerisi'nde ise Betül Karakaya'nın "Cevheri İçinde Saklı Düş Serisi" seramik sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Bodrum Belediye Başkan yardımcıları Ummahan Yurt ve İlknur Ülküm Seferoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda sanatsever katıldı.

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Kaynak: AA

Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da foto muhabiri Mehmet Can Meral'in yangın fotoğrafları sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da foto muhabiri Mehmet Can Meral'in yangın fotoğrafları sergisi açıldı - Son Dakika
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