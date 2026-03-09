Bodrum'da Kadınlara Savunma Eğitimi - Son Dakika
Bodrum'da Kadınlara Savunma Eğitimi

09.03.2026 12:58
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bodrum'da, pilates ve yoga kursiyerlerine savunma eğitimi verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pilates ve yoga eğitimlerine gelen kadınlara sürpriz olarak savunma eğitimi de verildi.

İlçede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi'ne pilates ve yoga eğitimi için gelen kadın kursiyerlere sürpriz program hazırlandı.

"Savunma sanatları ile kendini keşfet" adı altında düzenlenen etkinlikte, kadınlara olası saldırılara karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri uygulamalı olarak öğretildi."

Karate antrenörleri Fatih Uzunlulu ve Merve Erdoğan eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde kadınlara, savunma sanatlarının temel prensipleri anlatıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı aşamaya geçilerek doğru duruş, teknik hamleler ve etkisiz hale getirme yöntemleri gösterildi. Eğitimlere, Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin kız öğrencileri de katıldı.

Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, tüm kadınların gününü kutlayarak, "Kadınlarla birlikte çok güzel bir farkındalık oluşturduk. Karate antrenörümüz Fatih Uzunlulu eşliğinde savunma sanatları sporunun kadınlara, gençlere nasıl yapılabileceğini gösterdik. Bu amaçla Bodrum'da bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Karate antrenörü Merve Erdoğan da yaklaşık 25 yıldır savunma sanatlarıyla uğraştığını ifade ederek, "Yetişkin kadınlar için savunma sanatları çok önemli. Hayatımızın her alanında bizleri etkileyen, sokakta rahat yürümek ve herhangi bir yerde tek başımıza bir şey yapabilmenin özgüvenini taşımak çok önemli." diye konuştu.

Eğitimlere katılanlardan Fatoş Eraslan Ay ise şimdiye kadar hiç böyle bir sporla ilgilenmediğini, öğrendiği dört hareketin hayatını kurtaracağını düşündüğünü kaydetti.

Hanife Çelik de kadınlar için bu tür farkındalık etkinliklerinin yaratılmasının önemine dikkati çekerek, öğretilen hareketlerin çok önemli olduğunu ancak günlük hayatta herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamayı dilediklerini anlattı.

Asiye Suratoğlu da kadınların kendilerini savunması için çok güzel hareketler öğrendiklerini vurguladı.

Eğitimlere katılanlardan 16 yaşındaki Yağmur Atadan sınıf olarak katıldıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Etkinlik, Bodrum, Son Dakika

13:10
24 saat son dakika haber yayını
