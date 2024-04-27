Boğalar Yusufeli\'nde Yeni Arenada Güreşti

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Boğalar yeni Yusufeli'nde ilk kez arenaya çıktı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri eski yerleşim yerinin sular altında kalması nedeniyle bu yıl ilk kez yeni yerleşim yerinde düzenlendi. Meraların efendisini belirlemek için arenaya çıkan boğalar kıyasıya mücadele etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri arenası baraj suları altında kalınca Tarım ve Orman Bakanlığı 200 yıllık boğacılık geleneğinin yok olmaması için yeni yerleşim yerinde boğa güreşleri arenası inşa etti. İlçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınmasının ardından 14,5 hektar alanda inşa edilen 'Yusufeli Orman Parkı'nda yer alan boğa güreş meydanı bu yıl ilk kez hizmet verdi.

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Boğacılar Derneği tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek olan boğa güreşlerinde Artvin, Rize ve Erzurum illerinden katılan boğalar farklı kategorilerde rakipleriyle kozlarını paylaştı.

200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri kentte büyük ilgi görürken, boğa yetiştiricileri 380 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıp güreşlere hazırladı. Boğalara takılan Kovit, Baron, Kılıç, Kolsuz, Çakır, İso gibi ilginç isimler dikkat çekerken, arenaya çıkan boğalar birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele etti.

Festivalin 2. gününde Deste, Ayak, Küçükorta, Süperbaş kategorilerinde gerçekleşti. Boğa güreşlerini 5 bin kişi izlerken, 25 hakem ve 100 kişinin görev aldığı festivalin baş boğa sahibine 100 bin TL para ödülü verildi. Güreşlerde toplamda ise 650 bin TL para ödülü dağıtıldı.

"Festivaller Yusufeli halkı için kültürel bağ olmuş"

Festivale katılan Yusufeli Kaymakamı Muhammet Ali Yolal, ilçede festivallerin Sarıgöl'de başladığını ifade ederek, "Gecen hafta Sarıgöl, bu haftada burada Derekapı güreşleri olarak festivallerimize başladık. Yaklaşık Eylül ayına kadar bu festivallerimiz devam edecek. Bu festivaller Yusufeli halkı için kültürel bağ olmuş. Bugünde yoğun bir talep görüyor. İnşallah bu alanların güzelleştirilmesi festivallerimizin daha kapsamlı rahat ve daha konforlu olması için biz de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Yeni ilçemizde ilk festivalimiz yaptık"

Belediye Başkanı Barış Derimici ise, "Bugün ki festivalimiz Yusufeli yeni yerleşim yerine taşındıktan sonraki ilk festivalimiz. Aslında bu festivalimiz yıllarca Derekapı mevkide yapılan güreşlerimizin devamı niteliğindedir.

Biz burada meraların efendisini seçiyoruz. Hayvancılıkla uğraşanlar bilir bakımları zordur. Yaz aylarında yaylalara çıkarlar, dağlara çıkarlar hep bir arada yaşarlar. Yayalara çıkmadan önce hayvanlar arasında kavgalar güreşler olmaması için burada bir birleriyle tanıştırıyoruz. Burada seçilen lider oradaki sürünün lideri oluyor. Bugünde çok güzel bir organizasyon oldu. Kalbi yüreği Yusufeli'yle atan, memleketiyle atan, herkesi festivallerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Festival Pazar günü Baş, Başaltı, Küçük başlatı, büyük orta kategoriliyle festival son bulacak.