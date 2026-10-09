Bolu Mudurnu\'da 7 asırdır süren esnaf duasına vatandaşlar ve öğrenciler katıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi. Esnafın duasına vatandaşlar ve öğrenciler de eşlik etti. Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde, esnaf hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için dua ediyor. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti.