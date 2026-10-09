Bolu Mudurnu\'da 7 asırdır süren esnaf duasına vatandaşlar ve öğrenciler katıldı

Bolu Mudurnu'da 7 asırdır süren esnaf duasına vatandaşlar ve öğrenciler katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mudurnu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği bu hafta da sürdürüldü. Esnaf, hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için dua ederken geleneğe göre ayakta çalışan esnaf oturarak, oturarak çalışan esnaf ise ayakta dua etti; vatandaşlar ve öğrenciler de eşlik etti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi. Esnafın duasına vatandaşlar ve öğrenciler de eşlik etti. Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde, esnaf hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için dua ediyor. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti.
Kaynak: İHA
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