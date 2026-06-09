Bulanık'ta Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Bulanık'ta Yıl Sonu Sergisi

Bulanık\'ta Yıl Sonu Sergisi
09.06.2026 17:43
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Bulanık'ta düzenlenen sergide, kursiyerlerin yüzlerce eseri vatandaşlarla buluştu.

Muş'un Bulanık ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi, kursiyerlerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı yüzlerce eseri vatandaşlarla buluşturdu.

Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne bağlı ADEM 1 ve ADEM 2 merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler büyük beğeni topladı. Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide, ilçede açılan 219 farklı kursta eğitim alan 2 bin 657 kursiyerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar sergilendi. El sanatlarından giyim üretimine, kuaförlükten okuma-yazma kurslarına kadar birçok alanda hazırlanan eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Bulanık Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu tarafından gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Kaymakam Koşansu, sergilenen eserlerin kursiyerlerin uzun soluklu emeklerinin bir sonucu olduğunu belirterek, çalışmaların sabrın, öğrenme azminin ve kararlılığın en güzel örnekleri olduğunu ifade etti. Koşansu, "Yıl boyunca Bulanıklı kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini ortaya koyduğu kurslarda hazırlanan çalışmalar bugün burada sergileniyor. Kurslarımızda emek veren tüm öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu eserler ilçemizde eğitim ve üretimin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.

Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı'nın da bir konuma yapmasının ardından davetliler stantları dolaşarak yapılan çalışmaları inceledi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bulanık'ta Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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