Bursa'da düğünlerdeki "tavuk alma" geleneği sürdürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da düğünlerdeki "tavuk alma" geleneği sürdürülüyor

11.06.2022 12:06

Bursa'da düğün törenlerinde kına gecesi sonrası yapılan "tavuk alma" geleneği, şehir merkezi ve kırsalda yıllardır sürdürülüyor.

Bursa'da düğün törenlerinde kına gecesi sonrası yapılan "tavuk alma" geleneği, şehir merkezi ve kırsalda yıllardır sürdürülüyor.

İsmini o gece ikram edilen tavuktan alan etkinlik, önce gelin sonra damat tarafının karşılıklı olarak birbirlerinin evlerine gidip yiyecek ve içecek almasını içeriyor.

Kına gecesi sonrası gelinin bazı arkadaşları kılık değiştirip gelin ve damat oluyor. Gelin tarafı darbuka ve benzeri müzik aletlerini çalarak damadın evine gidiyor.

Damadın evine gelince gelin dışarıda bir yerde saklanıyor ve damat onu arayarak buluyor.

Maniler söylenerek gelinin elindeki düğüm çözülüyor ve kız tarafı damadın evinden pişmiş tavuk, çerez ve içecek istiyor.

İkramlarını aldıktan sonra kız tarafı evine dönüyor.

Erkek tarafı gelinin ailesinin evinin önüne geldiğinde ise yöresel oyunlar oynanıyor. Kız tarafı misafirlerine baklava ve içecek ikram ediyor.

İkramlarını alan damat tarafı geri dönüyor ve bu ikramlar hep beraber yeniliyor.

Gelenek kapsamında kız tarafına verilmek üzere damadın yakınları da o gün pişirdikleri tavukları düğün evine getiriyor.

"Bu adetimizi seviyoruz"

Tavuk alma, Gemlik ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde de devam ettiriliyor. Mahallede bir çiftin düğünü öncesi ayrı ayrı toplanan kız ve erkek tarafı tavuk alma geleneğini yaşattı.

Damadın halası Fatma Eken, AA muhabirine, geleneği unutulmaması için sürdürdüklerini belirterek, "Kız tarafı önce tavuk almaya gelir buraya, tavuğu alır, çalar oynarlar. Erkek kadın karışık oynarlar. Kız tarafı gittikten sonra oğlan tarafı gider kız tarafına. Komşular, arkadaşlar, akrabalarımız toplanır tavuk almaya gideriz. Biz de oynarız. Kızlar oynar, erkekler oynar, delikanlı çocuklarımız oynar." dedi.

Yiyeceklerin hazırlanmasına ilişkin bilgi veren Eken, "Tavuğu alırız, haşlarız ondan sonra pilavımızı yaparız, tavuğu kızartırız, pilavın üstüne koyarız. Yanına içecek alırız, çerezini alırız. Meyve falan koyarlar ve gelin tarafı gelince verilir ama kız tarafı oğlana sadece içecek ve baklava verir. Yörük olduğumuz için, bu Yörük adeti. Bu adetimizi seviyoruz." diye konuştu.

Eken, eğlencenin gece boyu devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bursa'da düğünlerdeki tavuk alma geleneği sürdürülüyor
Bursa'da düğünlerdeki tavuk alma geleneği sürdürülüyor
Bursa'da düğünlerdeki tavuk alma geleneği sürdürülüyor
Bursa'da düğünlerdeki tavuk alma geleneği sürdürülüyor
YORUMLAR
500
Bursa'da çaldığı kredi kartıyla otelde konaklayan şüpheli gözaltına alındı Bursa'da çaldığı kredi kartıyla otelde konaklayan şüpheli gözaltına alındı Şehir merkezinde gelini atla dolaştırma geleneğini yaşattılar Şehir merkezinde gelini atla dolaştırma geleneğini yaşattılar
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da düğünlerdeki 'tavuk alma' geleneği sürdürülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da düğünlerdeki "tavuk alma" geleneği sürdürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement