Bursa'da "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" açıldı

12.05.2022 14:59
Bursa'da "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" açıldı

Bursa'da, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

Bursa'da, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin katkılarıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin sanatkar akademisyenleri ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi", Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, hat, tezhip, minyatür, ebru, keçe, ahşap oyma, halı, suzani ve dokuma gibi eserlerden oluşan serginin açılışında katılımcılara hitap etti.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Çelik, sergide emeği geçenleri kutladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise birbirinden değerli eserleriyle sergiye emek harcayan sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde 15 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

YORUMLAR
500
5. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali başladı 5. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali başladı Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Türk Dünyası, Kazakistan, Bursa, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Geleneksel Türk Sanatları Sergisi' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Dinin siyasileşmesi ve siyasetin dinselleşmesi büyük bir hata
14:46 Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu "Beşli çete" demeye devam edebilecek
14:36 Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık
14:33 Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş için Alişan ve eşi Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım
14:30 Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede?
14:28 Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda
14:25 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama
13:57 İmamoğlu, kendisini eleştiren Fazıl Say'ın babasının cenaze törenine katılmadı
13:55 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu
13:47 Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 15:04:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement