Bursa'da yaşayan Ahıska Türkü aile, Ukrayna'daki yakınları için endişe ediyor - Son Dakika
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Bursa'da yaşayan Ahıska Türkü aile, Ukrayna'daki yakınları için endişe ediyor

25.02.2022 11:15

Rusya'nın askeri müdahale başlattığı Ukrayna'dan 9 yıl önce Bursa'ya göç eden Halide Muradova, görüntülü görüşmelerle haber aldığı annesi, babası ve diğer yakınlarının hayatından endişe ediyor.

Rusya'nın askeri müdahale başlattığı Ukrayna'dan 9 yıl önce Bursa'ya göç eden Halide Muradova, görüntülü görüşmelerle haber aldığı annesi, babası ve diğer yakınlarının hayatından endişe ediyor.

Mikolayiv kentinden iki çocuğuyla geldiği İnegöl ilçesinde hayatını sürdüren 41 yaşındaki Muradova, bölgedeki gelişmeleri televizyondan ve sosyal medyadan takip ediyor.

Yaşadıkları korku nedeniyle adlarının açıklanmasını istemeyen yakınlarıyla görüntülü görüşmeler yapan Muradova'ya akrabalarının gönderdiği video kayıtlarına askeri müdahale nedeniyle yaşanan korku yansıyor.

Herson'da yaşayan kuzeni M.S'nin evinin bodrum katında çekerek gönderdiği videoda, "Çocuklarımızla gizleniyoruz. Kocalarımız yok, evde yalnızız. Allah yardım etsin hepimize. Bizi götürsünler, yardım etsinler." ifadelerini kullanarak endişelerini dile getirdiği görülüyor.

"Bu bizim kaçıncı sürgünümüz"

Halide Muradova, AA muhabirine, gelişmeleri endişeyle izlediğini, Kırım'a yakın bir bölgede bulunan akrabalarıyla sürekli irtibatta olduğunu söyledi.

Yakınları ve annesiyle görüşmelerinden edindiği izlenimleri aktaran Muradova, şu bilgileri paylaştı:

"Annemlerin yaşadığı Mikolayiv şehrinde şimdilik bir şey yok. Atışlar yok ama havada savaş uçakları var. Şu anda korku içindeler. Halamlarla görüştüm. Herson'da yaşayan halamlar daha zor durumda. Bodrum katlarına indiler. Bodrumdan çıkıyorlar, sonra tekrar korkup bodruma iniyorlar. Bu şekilde günlerini geçiriyorlar. Bazı bölgelerde Ruslar kendi bayraklarını asmış. En büyük beklentimiz Cumhurbaşkanı'mızdan, Ahıska Türklerini buraya getirmeleri. Biz de Ahıska Türkleriyiz. Çok iyi biliniyor kaç defa sürgün edildik. Bu bizim kaçıncı sürgünümüz."

"Tek beklentileri Türkiye'nin sahip çıkması"

Muradova, Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türklerinin kendi imkanları ile Türkiye'ye gelemeyeceğini ifade etti.

Onların şu anda sadece kendilerini korumak istediğini belirten Muradova, "Haber verilmiş, 'Evden çıkmayın.' demişler. Sokaklara fazla kimse çıkmıyor. Tek beklentileri Türkiye'nin sahip çıkması. Çünkü havaalanlarını zaten kapatmışlar. Herkesin taşınmak için durumu yok. Her ailede yaşlılar ve çocuklar var. Kolay değil hemen gelmeleri bu yüzden." diye konuştu.

Bursa'da yaşayan Ahıska Türkü aile, Ukrayna'daki yakınları için endişe ediyor
Bursa'da yaşayan Ahıska Türkü aile, Ukrayna'daki yakınları için endişe ediyor
Bursa'da yaşayan Ahıska Türkü aile, Ukrayna'daki yakınları için endişe ediyor

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Ukrayna, Rusya, Bursa, GÖÇ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da yaşayan Ahıska Türkü aile, Ukrayna'daki yakınları için endişe ediyor - Son Dakika


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