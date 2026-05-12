Bursa'nın Fetih Sergisi Açıldı

12.05.2026 16:48
Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen sergi, Geleneksel Türk sanatlarını sergiliyor.

Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hat, tezhip, minyatür ve ebru dallarında hazırlanan 73 eserin yer aldığı "Fetih Sergisi" açıldı.

Bursa Güzel Sanatlar Galerisi'nde, Yıldırım Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın tarihi, kültürü ve maneviyatıyla çok özel bir şehir olduğunu belirtti.

Bursa'nın 700 yıldır yaşayan, değişen, dönüşen, gelişen ama ruhunu kaybetmeyen bir şehir olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kültür ve sanat, geçmişin izlerini taşır, bugünü anlamlandırır ve geleceğe yön verir. Her gün zenginleşen bir kültürel hazineye sahibiz. Bugünkü serginin de kentimiz için büyük bir zenginlik olduğuna inanıyorum. Bursa'nın 700 yıllık hafızası, sanatla yaşamaya devam edecek ve bizler bu hafızayı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman da ???????sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Zamanın ruhuna uygun, çok anlamlı ve güzel bir sergi oldu. Dilerim tüm Bursalılar bu sergiden yeterince istifade eder." dedi.

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı ise serginin büyük bir emeğin ve işçiliğin eseri olduğunu vurgulayarak, sergiye katkı veren herkese teşekkür etti.

Sergi, 18 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

