Çay ve Kahve ile Sanat Yapan Ressam: Esra Sönmez - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çay ve Kahve ile Sanat Yapan Ressam: Esra Sönmez

Çay ve Kahve ile Sanat Yapan Ressam: Esra Sönmez
22.06.2025 11:16
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Hataylı ressam Esra Sönmez, depremlerin ardından çay ve kahve ile yaptığı eserlerine yeniden başladı.

Hataylı ressam Esra Sönmez, çizimlerini kendi geliştirdiği teknikle çay ve kahve kullanarak renklendiriyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Sönmez, merkez Antakya ilçesindeki 1 yıllık atölyesini, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kapattı.

Bir süre sanatına ara veren 35 yaşındaki Sönmez, Antakya'yı eserlerinde yaşatmak için yeniden tuval başına geçmeye karar verdi.

Sönmez, depremlerin ardından Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'ndan atölye açabilmek için başvuruda bulundu.

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla yeni atölyesine kavuşan Sönmez, kendi geliştirdiği ve "leke" adını verdiği renklendirme yöntemiyle resimler yapmayı sürdürüyor.

"Uzun süre resim çizemedim"

Esra Sönmez, AA muhabirine, depremlerde yakınları ve arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

Afet nedeniyle işinden uzak kaldığını anlatan Sönmez, "İnsanlar can derdindeyken, sevdiklerini ve evlerini kaybetmişlerken resim yapamazdım. Zarar görmemesine rağmen atölyemi kapattım, bu süreçte uzun süre resim çizemedim." dedi.

Sönmez, depremzede sanatçıların desteklenmesi için açılan çarşının sanatına dönmesini sağladığını belirtti.

Öğrencilik yıllarında çizimleri renklendirmede çay ve kahveyi kullanmaya başladığını dile getiren Sönmez, yaptığı çalışmalarının beğenilmesi üzerine kendini daha da geliştirdiğini ifade etti.

"Lekelerden çıkacak sonuç beni heyecanlandırıyor"

Sönmez, demlenmiş çay ve pişirdiği kahveyi karıştırıp tuvaline döktüğünü, kurumasının ardından tuvaline çizimini yaptığını belirtti.

Eserlerinde hata yaptığında düzeltme şansının çok fazla olmadığını vurgulayan Sönmez, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımda daha çok doku, leke ve çizgi kullandım. Çalışmalarımın beni yansıttığını düşünüyorum. Daha önce akrilik ve yağlı boya çalışmalarım da oldu ama hiçbirinde kendimi bulamadım. O lekelerden çıkacak sonuç beni heyecanlandırıyor. Çalışmalarıma boyayla da müdahale edebiliyorum, o yüzden keyifli."

Antakya'nın tarihi mekanlarını anlatan resimler de yaptığını dile getiren Sönmez, eserlerinin 5 ila 50 bin lira arasında değere sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çay ve Kahve ile Sanat Yapan Ressam: Esra Sönmez - Son Dakika

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