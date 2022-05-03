"Cephede Piknik" oyunun galası 11 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Cephede Piknik" oyunun galası 11 Mayıs'ta yapılacak

03.05.2022 15:27
"Cephede Piknik" oyunun galası 11 Mayıs'ta yapılacak

Usta tiyatrocu Turgay Tanülkü, Ankara Altındağ bölgesinde yaşayan dezavantajlı çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı.

Usta tiyatrocu Turgay Tanülkü, Ankara Altındağ bölgesinde yaşayan dezavantajlı çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı.

???????"Yarınlar ve Umutlar Projesi" kapsamında yapılan tiyatro oyunu için çocuklara 3 ay boyunca drama eğitimi veren Tanülkü ve ekibi, 6 aylık eğitiminin ardından ilk perdeyi "Cephede Piknik" oyunuyla açacaklar.

Genel Sanat Yönetmenliğini Turgay Tanülkü'nün üstlendiği oyunda proje Koordinatörlüğünü Tuğba Aydın ve yönetmenliğini Ali Sağ yapacak.

Tiyatronun oyuncuları arasında ise Serhat Polat, Sinem Talun, Azra Taner, Hayriye Güngör, Eylül Tombak, Özge Akbab,Toprak Naz Akçat, Balın Su Tapur, Beritan Çetin, Elif Asmin Koyun, Esila Kendir, Nazlı Yıldırım yer alıyor.

İspanyol yazar Fernando Arrabal'ın kaleme aldığı tiyatro oyunun galası 11 Mayıs'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Başkent Tiyatroları Büyük Salonunda gerçekleşecek.

YORUMLAR
500
Yalova'da uluslararası resim sergisi düzenlenecek Yalova'da uluslararası resim sergisi düzenlenecek 'Yunus-Mana' ve 'Alaz ile Cemre', AKM Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak 'Yunus-Mana' ve 'Alaz ile Cemre', AKM Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak

Turgay Tanülkü, Tiyatro, piknik, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Cephede Piknik' oyunun galası 11 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:05 GÖKDENİZ, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 15:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: "Cephede Piknik" oyunun galası 11 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement