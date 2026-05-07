Çeşme'de Kitap Takas Şenliği
Çeşme'de Kitap Takas Şenliği

Çeşme'de Kitap Takas Şenliği
07.05.2026 12:59
Çeşme'de düzenlenen şenlikte öğrenciler kitap kahramanlarını canlandırdı, kitap takası yapıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen "3. Kitap Takas Şenliği" kapsamında, kortej yürüyüşü ve çocukların kitap kahramanlarını canlandırdığı gösteriler gerçekleştirildi.

Çeşme Kaymakamlığı himayesinde yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi kapsamında düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Proje kapsamında, 30 okulda öğrenim gören 200 öğrenci, kitap kahramanlarını canlandırdıkları kostümleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar ile esnafa kitap hediye edildi.

Burada gerçekleştirilen şenlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, minderlere oturup birlikte kitap okudu.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, okuma alışkanlığını artırmak amacıyla şenlik düzenlediklerini söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Maraşlı, "Sizler, burada okumuş olduğunuz kitaplardan çıkan birer kahramanlar olarak giydiğiniz kıyafetlerle, biraz sonra yapacağınız sunumlarla, bizlere, arkadaşlarınıza ve özellikle büyüklerinize kitabı sevdirmeye, kitap dostu olmaya çok güzel birer örneksiniz. Artık ekranların her tarafı kapladığı çağımızda kitaplarımız bizim, sizlerin tutunacağı en güzel yoldaş, güzel bir arkadaştır. Bu kitap sevgisinden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda katılımcılar, stantları gezerek kitap takası yaptı.

Bir stantta ise oyuncak silahlarını kutuya atan öğrencilere kitap hediye edildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür

Son Dakika Kültür Sanat Çeşme'de Kitap Takas Şenliği

